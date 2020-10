Lubach gaat in tegen de uitzonderingspositie bezoekers van kerken

Met het oplaaien van het coronavirus is het kabinet genoodzaakt om strengere regels voor iedereen op te leggen, behalve voor de kerken. Volgens Rutte is dit in strijd zijn met de grondwet en daarom krijgen zij een uitzonderingspositie. Dat is tot grote verbazing van Arjen Lubach, die zondagavond in zijn satirische nieuwsshow Zondag met Lubach met kromme tenen vertelde waarom hij dit onbegrijpelijk vindt.

Tijdens de persconferentie eind september zijn de regels aangescherpt waarbij er tot maximaal dertig personen zich in dezelfde ruimte mogen bevinden. Niet voor kerkgangers: zij hebben het recht hun geloofsovertuiging belijden en mogen zonder reservering met honderd personen bij elkaar komen. Met reservering is er geen limiet. Zo vertelt Lubach dat er onlangs nog 600 mensen, drie diensten achter elkaar, gezamenlijk in een kerk in Staphorst zaten. Zonder mondkapjes, omdat het zingen anders belemmerd wordt.

Geen overtreden

De gelovige gemeenschap van Staphorst liet eerder aan NOS al weten de regels van het kabinet trouw te volgen. Toen de overheid in het voorjaar kerkdiensten met publiek verbood, bleef de kerkelijke groepering thuis met livestreams. Maar zolang er geen verbod ligt, zegt de kerk de ruimte te nemen die haar geboden wordt.

Grondwet