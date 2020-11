Zonder dat vrouwen met een kinderwens het wisten, insemineerde gynaecoloog Jan Wildschut hen met zijn eigen sperma. Onlangs werd bekend dat hij zeker zeventien kinderen verwekte en Luca (27) is een van hen. ‘Ik wilde meteen foto’s zien om te kijken of er een gelijkenis was.’

Luca: “Toen ik hoorde dat Wildschut mijn donorvader is, was ik heel lang stil. Na de eerste shock besefte ik: ‘Dit is hetzelfde verhaal als met Karbaat’. Vorig jaar werd bekend dat gynaecoloog Karbaat 53 donorkinderen had verwerkt en dat vond ik zo’n bizar verhaal. Het nieuws dat ik een donordochter van Wildschut ben, werd me verteld door drie halfzussen die elkaar al hadden gevonden.”

“Ik hoorde op mijn vijftiende dat ik een kind van een donor ben. Door tv-programma’s als DNA Onbekend besloot ik op zoek te gaan naar mijn donorvader. Het duurde bijna tien jaar tot ik te horen kreeg dat ik verwekt ben door Wildschut en dat er veel meer halfbroers en -zussen zijn. Er was al een heel dossier over hem. Ik wilde dat meteen helemaal doorspitten: foto’s zien, kijken of ik op hem lijk. Toen dat niet zo bleek te zijn voelde ik een lichte teleurstelling. Ik zag helemaal niks van mezelf in hem en dat was toch wel een beetje waar ik naar op zoek was.”

Rustige, innemende man

“Voordat ik mijn moeder vertelde dat Wildschut de donor was, besloot ik haar vragen te stellen over hem. Ik wilde weten hoe ze zich hem herinnerde. Ze vond hem een rustige, innemende en intelligente man. Toen ik zei dat hij de donor was, was ze net als ik in shock. Verdrietig zijn we allebei niet geweest. We hebben er zelfs nog een beetje om gegniffeld; ‘dit geloof je toch niet’, zeiden we tegen elkaar. Het is zo’n bizar verhaal.”

Blij dat je er bent

“Misschien is het een karakterding of komt het doordat de zoektocht naar mijn donorvader nooit een issue is geweest tussen mij en mijn moeder. Ze heeft me altijd gesteund. Boos op Wildschut ben ik niet, ik heb die man nooit gekend. Hij overleed in 2009. Mijn moeder vroeg ik of ze zich bedondert of misschien zelfs vies voelde door wat hij gedaan heeft. Ze voelt het niet zo en boos is ze ook niet. ‘Ik ben gewoon zo blij dat jij er bent’, is haar reactie. Wij weten het nu een jaar en praten er niet veel meer over. We hebben in het begin alles gezegd wat gezegd moest worden en nu geeft het vooral rust. Ik hoef niet meer te zoeken en heb antwoord op knagende vragen.”

Zoomen met halfzussen

“Sommigen van mijn zestien halfbroers en -zussen vinden het emotioneel wel zwaar. Het is bijzonder om ineens zo veel familie te hebben. We kunnen het allemaal heel goed vinden en zitten in een groepsapp waar we veel contact hebben. Ook hebben we elkaar een aantal keer ontmoet. Door corona kan dat nu niet, maar we zoomen regelmatig. Het kan zijn dat er meer halfbroers en zussen bijkomen, dat wordt onderzocht.”

De ‘Wildschutjes’

“Ik zie al die halfbroers en zussen als een verrijking van mijn leven. Het is wel grappig; de groep is echt in tweeën te delen. Aan de ene kant zijn er overduidelijk de ‘Wildschutjes’, dus de donorkinderen die op hem lijken en aan de andere kant de groep die niets van hem heeft. Aan die kant zit ik. Er is ook goed contact met de twee wettelijke kinderen van Wildschut. Zij hebben ons met open armen ontvangen en vertellen veel over hem. Hij is overleden in 2009. Als hij nog geleefd had, had ik geen relatie met hem willen opbouwen. Wel had ik met hem willen praten, al was het maar voor een keer.”

