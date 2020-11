Kijkers krijgen geen genoeg van ‘Luchtbuks Ria’ in ‘100 jaar jong’

Het nieuwe seizoen van 100 jaar jong had niet beter kunnen beginnen. Gordon bracht namelijk een bezoekje aan de 100-jarige Ria van Dijk, die ondanks haar hoge leeftijd nog steeds een enorme passie voor schieten heeft. Gordon besloot haar te verrassen met een heuse schiettent voor de deur van het verzorgingstehuis waar ze woont en dat zorgde natuurlijk voor hilarische beelden.

Op Twitter stroomde dan ook de ene na de andere positieve reactie binnen.

De hoogbejaarde Ria gaat ieder jaar, al sinds 1936, naar de schiettent op de Tilburgse Kermis. Haar bijnaam is dan ook niet voor niks ‘Luchtbuks Ria’. Haar ogen zijn nog steeds goed genoeg om raak te schieten, al laat Ria wel al meteen aan Gordon weten dat het er bij schiettenten niet altijd eerlijk aan toegaat. “De eerste drie schoten gaan niet, hè? Die hebben ze helemaal verkeerd afgesteld. Ze moeten geld verdienen. Maar ik ga niet weg voordat ik raak schiet,” aldus Ria.

Altijd vrijgezel geweest

Ria vertelt aan Gordon dat ze altijd vrijgezel is geweest en bij haar ouders heeft gewoond. “Ik ben natuurlijk wel ooit verliefd geweest op iemand, maar als het niet beantwoord wordt, dan is dat wel erg.” Dit leidde er zelfs toe dat Ria nog nooit met iemand intiem is geweest, iets waar Gordon zich natuurlijk niks bij kan voorstellen. “Dat zat niet in me,” zo vertelt ze. Ondanks dat het niet altijd even makkelijk is, kijkt ze toch positief naar het leven. “Mijn motto is volhouden. En blijven lachen.”

Reacties op ‘100 jaar jong’

Dat ze nog steeds érg scherp is, blijkt wel als Gordon een verrassing voor haar heeft geregeld. De presentator heeft namelijk een schiettent voor het verzorgingshuis laten zetten, zodat Ria toch nog even kan schieten. “Het is toch niet waar,” stamelt Ria als ze de schiettent ziet. En hoewel het even wat moeite kost om Ria uit haar rolstoel te krijgen, schiet ze ook nu weer in de roos. Op Twitter stromen de warme reacties over Ria in 100 jaar jong binnen:

Gordon vond zijn nieuwe liefde in tijden van corona:

