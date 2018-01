Lucia werd moeder op haar veertigste

Lucia en haar man wilden eerst geen kinderen, maar toen ze 36 was begon het toch te kriebelen. Maar zwanger raken bleek niet makkelijk…

In Libelle’s rubriek De Dag Nadat vertelt ze haar verhaal.

“Als ik wakker word, druk ik direct op het belletje. Ik mag mijn dochter niet zelf uit haar wieg tillen omdat ik gisteren een keizersnede heb gehad. Eigenlijk mag ik alleen de verpleging roepen als er echt iets aan de hand is, maar ik wil Myrthe zo graag bij me hebben dat ik ook vannacht een paar keer met een smoesje op het belletje heb gedrukt. Gelukkig begrijpt de verpleegster het maar al te goed. Glimlachend legt ze mijn dochter bij me in bed. Ik heb meteen weer dat overweldigende gevoel. Ik ben verliefd, verwonderd en dankbaar tegelijk. Het is waar wat iedereen zegt: de liefde voor je kind overtreft alles. Voor mijn man en mij is het na al die jaren echt een cadeau. Ik ben immers niet meer de jongste, dus het voelt als een wonder dat ik nu een kerngezonde baby in mijn armen heb.”

Het verleden

“Vroeger wilden mijn man en ik geen kinderen. We hebben allebei geen fijne jeugd gehad en waren onzeker wat we een kind dan zouden meegeven. Tot ik er een jaar of vier geleden toch anders over begon te denken. We waren al zo lang samen, met hem durfde ik het wel aan. Ik zei: ‘Als we geen kinderen krijgen, laten we het verleden winnen. Willen we dat?’ We besloten dat we zouden gaan proberen om een kind te krijgen.”

IUI

“Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik niet makkelijk zwanger zou worden. Dat was nergens op gebaseerd, ik was nooit onderzocht, maar ik bleek helaas gelijk te hebben. Na twee jaar proberen bleek uit onderzoek in het ziekenhuis dat ik verklevingen had in een van mijn eierstokken. Ook was ik vervroegd in de overgang. De kans op een natuurlijke zwangerschap werd hierdoor heel klein. We besloten voor een IUI-traject te kiezen (waarbij het beste zaad in de baarmoeder wordt ingebracht, red.). Dat leverde niets op, maar de eerste ivf-poging was gelukkig wél raak.”

Naar huis

“En nu lig ik hier, samen met mijn man en dochter in een kraamsuite. De bevalling was pittig en eindigde in een spoedkeizersnede, maar daar ben ik op dit moment niet mee bezig. Ik kijk alleen maar naar Myrthe, we hebben steeds oogcontact. Eigenlijk moeten we vandaag in het ziekenhuis blijven ter observatie, maar ik wil maar één ding: naar huis. Ik overleg met mijn man, hij is arts en kan goed inschatten of het verantwoord is om naar huis te gaan. Hij vindt dat we er allebei goed uitzien en we vragen of we deze ochtend nog weg mogen. Het mag van de gynaecoloog, op voorwaarde dat we direct terugkomen als ik verhoging krijg. Ook moet ik van de arts eerst nog douchen.”

Felicitaties

“Het wachten is nu op de verpleegkundige die me komt helpen bij het douchen. Het duurt lang. Ik kijk intussen op mijn telefoon, de felicitaties stromen binnen via WhatsApp. Ik wil nu weg! Ik besluit niet langer te wachten en strompel naar de douche. Mijn man probeert me tegen te houden, maar hij kent me, als ik eenmaal iets in mijn hoofd heb… Wanneer de verpleegster binnenkomt, ben ik gedoucht en aangekleed en loop ik te ijsberen door de kamer. Ik heb Myrthe al in de Maxi-Cosi gelegd. De verpleegster zegt lachend dat we mogen gaan. Mijn man rijdt me in een rolstoel het ziekenhuis uit. Ik heb mijn dochter op schoot en straal. Ik voel me een waakse moederkloek, niemand mag in de buurt komen van mijn kind. Hoe anders was dat in de jaren dat ik maar niet zwanger werd. Ik voelde me geen vrouw meer, maar een zielig hoopje mens. Elke maand opnieuw proberen, altijd weer die teleurstelling als ik ongesteld werd. Het was een uitputtingsslag.”

Een kleine wereld

“Als we thuiskomen, is de voorgevel versierd met roze slingers. De ramen hangen vol tekeningen van buurtkinderen. Binnen ligt een kaartje van de buurvrouw, dat ze zo blij is voor ons. Het ontroert me. Eenmaal binnen wil ik zo snel mogelijk naar boven, naar onze slaapkamer. Gordijnen dicht, ik wil onze wereld zo klein mogelijk houden en de tijd nemen om mijn dochter te leren kennen. Ik ga deze week van elk moment genieten, ik laat mijn kind nooit meer los.”

Interview: Lieneke van der Fluit. Beeld: iStock