Luciana (50) werkte twintig jaar lang regelmatig in de prostitutie. Meestal omdat ze geen ander werk kon vinden of omdat haar familie wat extra geld nodig had. Ze is een van de tientallen vrouwen die tijdens corona besloten om de seksindustrie voorgoed achter zich te laten.

“Als ik achter het raam stond, deed ik net of het me niets deed. Ik speelde een rol. Betaalde seks met mannen, ik vond het afschuwelijk. Soms waren ze aardig, vaak niet. Volhouden, doorgaan, niet nadenken. Ik lachte. Pas als ik thuiskwam, kon ik mijn tranen de vrije loop laten. Douchen en huilen, elke keer weer. Het lukte me niet om de stap te nemen om dit leven dat ik zo verafschuwde achter me te laten. Daar was een flinke duw in de rug voor nodig. Gek genoeg werd corona mijn redding.

Gediscrimineerd en uitgescholden

Ik ben geboren in Colombia, als transgender. Mijn ouders hadden daar geen moeite mee. Ik zal nooit vergeten hoe mijn vader keer op keer tegen me zei dat ik mocht zijn wie ik wilde, dat ik een prachtig mens was. De meeste mensen waren niet zo ruimdenkend als mijn ouders, ik werd gediscrimineerd en uitgescholden. Ik voelde me rot en was vaak verdrietig. Ik kende vrouwen die naar Nederland waren gegaan en elke maand geld naar hun familie stuurden. Ze werkten als schoonmaakster, in een hotel, op de bloemenveiling, goed en eerlijk werk. Zeiden ze. Pas later begreep ik dat ook zij in de prostitutie werkten. Toen was het al te laat.