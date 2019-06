Lucille Werner: "Ik zou met niemand willen ruilen"

We weten ons in Nederland geen raad als we iemand met een handicap zien, zegt tv-presentatrice Lucille Werner. Daar moet dus verandering in komen. Haar tv-show Minister van Gehandicaptenzaken gaat daar hopelijk voor zorgen.

Je zou het niet zeggen, maar Lucille Werner (51) is vlak voor dit interview in het zand gevallen. Hop, daar lag ze, op haar rug. Zelf kon ze er wel om lachen: het overkomt haar zo geregeld dat ze er maar liever lol om heeft. “Ik weet zeker dat ik op het eind van de dag weer lekker in mijn bedje lig, want iemand raapt me altijd weer op. En als ik daarop lig te wachten, kan ik me best vermaken met de gedachte wie het deze keer zal zijn.” In dit geval: de fotograaf en de stylist.

Lucille, de enige Nederlandse presentatrice met een handicap, presenteert op 17 juni een nieuwe tv-show: Minister van Gehandicaptenzaken.

Wat moet zo’n minister van Gehandicaptenzaken eigenlijk doen? “Hij of zij gaat zich vooral richten op de beeldvorming, want als die in orde is, dan is de integratie ook steeds dichterbij. We hebben namelijk een groot attitudeprobleem in dit land: we weten ons geen raad als we iemand met een handicap zien. Hoe noem je zo’n persoon, moeten we ’m helpen, is-ie nou zielig of niet? Toen ik als tiener solliciteerde voor een baantje in de bediening zei de eigenaar van het restaurant: ‘Schrik jij mijn klanten niet af?’ Hij was gewoon bang, net als de werkgever die bang is voor zijn omzet als hij gehandicapten in dienst zou nemen. Alles is angst. Daarin gaat onze minister een voorzetje geven, door te laten zien: zo zielig zijn we niet.”

Dacht je niet: ik wil het zelf worden? “Nee, ik vind het ook weleens goed als een ander ermee aan de slag gaat. Het mooie is dat de minister ook niet iemand met een handicap hoeft te zijn. Er zijn veel mensen met een zusje of een broer, of professionals, die heel goed weten waar het over gaat.”

Toen jij opgroeide, was er niet zo’n minister. “Als er toen zo iemand was geweest, dan zou ik nu minder moeite hebben met ingewikkelde stoepen, trappen zonder leuning, onnodige opstapjes, noem het allemaal maar op. Dan was toegankelijkheid veel gewoner geweest, ook voor mensen in een rolstoel of voor iemand met een gebroken been. Maar goed, die richeltjes in de stoeptegels voor mensen die blind zijn, daar struikel ík weer over. Het is een ingewikkeld onderwerp, daarom denk ik dat de minister moet beginnen bij het begin: beeldvorming. Ik werd altijd gevraagd voor programma’s achter een desk, dus toen ik Lingo zou gaan presenteren, zeiden de producers dat ze dat traditionele stukje lopen er ook uit konden halen. Wat een onzin, dacht ik. Juist doordat ik élke aflevering die paar passen liep, zonder verder te benoemen dat het moeilijk ging, raakten mensen eraan gewend. Op het moment dat je iets zichtbaar maakt, wordt het normaal.”

Jij hebt volgens mij ontzettend veel zelfvertrouwen. “Ik vind ook niet dat ik géén zelfvertrouwen zou hoeven hebben. Leven met een handicap is niet altijd makkelijk, maar we hebben allemaal ergens mee te dealen. Wat ik heb gedaan, is die handicap heel klein maken, al van jongs af aan. Zo van: het is onderdeel van me, dus we moeten maar goede vriendjes worden. Je hebt in het leven twee keuzes: je maakt er wat van, of je laat het zoals het is.”

Is dat voor jou of mij niet makkelijker gezegd dan wanneer je compleet verlamd bent? “Nee, dat denk ik niet. Lichaam en geest zijn twee totaal verschillende dingen. Je hebt lichamelijke kracht en geestelijke kracht. ‘Daar in de straat is een ongelukkig kind geboren’, zeiden ze over mij als baby. Maar als mijn lichaam een dag lang slecht werkt, dan kan ik vanbinnen alsnog ongelooflijk gelukkig zijn. Als het maar gezond is, hoor je ook altijd over baby’s, maar ik denk daar anders over: als het maar gelukkig is. Iedereen krijgt wel ergens een glimlach van op zijn gezicht, toch? Als je je daar nou op concentreert, dan komt dat geluk wel. Dan maakt die rolstoel of dat moeilijke lopen niet meer uit.”

Je hebt weleens gezegd: als ik met een druk op de knop normale voeten zou kunnen hebben, zou ik dat niet doen. “Ik denk dat ik dan hyperventilatie zou krijgen. Alsof je op een knopje zou drukken en ineens bruine ogen hebt, in plaats van blauw. Je bent jezelf niet meer.”

Zou het niet veel makkelijker zijn? “Ja, maar de makkelijkste weg is niet altijd de leukste weg. Ik zou met niemand willen ruilen.”

Tekst: Margot C. Pol. Fotografie: Esmée Franken