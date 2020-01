LuckyTV steekt de draak met 'Megxit': "Harry en Meghan willen in Nederland wonen"

Engeland staat op z’n kop door de ‘Megxit’. De lolbroek achter LuckyTV, ziet er vooral de humor van in. Met als resultaat een geinig filmpje, over de ‘transfer’ van Harry en Meghan.

Want wist je al dat Nederland interesse heeft om de hertog en hertogin van Sussex te kopen als transfer?

Advertentie

Harry en Meghan zijn gewilde transfers

“Nederland onderhandelt met andere Europese landen over de aankoop van prins Harry en zijn vrouw Meghan”, zo hoor je de nieuwslezeres in het fragment zeggen. En, terwijl er een kiekje van het koppel gehuld in oer-Hollandse kledij te zien is: “Meghan en Harry zeggen nu zich best bij het Nederlandse koningshuis te willen aansluiten. Wel moet er nog onderhandeld worden over de transfersom.”

“Ik zeg doen”

Helaas pindakaas, of juist gelukkig maar: Nederland heeft niets Meghan en Harry’s emigreerplannen te maken. In hun verklaring geven ze aan deels in Engeland en deels in Noord-Amerika te willen wonen. Naar verluidt, Canada. Toch wordt de fantasie en humor van Lucky TV gewaardeerd. “Ik zeg doen”, wordt er onder meer gereageerd.

Dit hebben koningin Máxima en Meghan Markle met elkaar gemeen:

Meer lezen over de royals?

Libelle Royal € 7,95 Bestellen

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Lucky TV. Beeld: Brunopress