Lucy Woesthoff herdenkt Guusje Nederhorst met prachtige foto en woorden

Het is vandaag de geboortedag van Guusje Nederhorst, die in 2004 overleed aan de gevolgen van borstkanker. Lucy Woesthoff, de vrouw met wie Dinand na de dood van Guusje trouwde, deelt vandaag een prachtig eerbetoon aan haar.

Voor altijd in ons hart

“We denken aan je vandaag, maar dat is niets nieuws. We dachten gisteren ook aan je, en de dagen daarvoor ook. Ik denk in stilte aan je en spreek je naam vaak uit. Prachtige herinneringen hebben we, net als jouw foto in een lijstje. Je bent niet meer bij ons, maar voor altijd in ons hart. Happy birthday lieve Guusje”, schrijft ze in het Engels.

Kaarsje

Op de foto staat dochtertje Leia Guusje, de jongste spruit van de familie Woesthoff, met een kaarsje in haar hand. Met Guusje Nederhorst kreeg Dinand zoon Dean. Met Lucy kreeg de zanger nog drie kinderen: zoons Jimi en Che en dochter Leia Guusje.

Bron: Instagram Beeld: ANP