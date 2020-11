Grote shock voor ‘GTST’-fans: Ludo Sanders wordt doodverklaard

Het GTST-personage Ludo Sanders wordt binnenkort doodverklaard in de populaire soap. Betekent dat ook dat acteur Erik de Vogel de serie gaat verlaten?

Al wekenlang is personage Ludo Sanders vermist in de spannende soapserie Goede tijden, slechte tijden. Nu lijkt het erop dat het niet goed gaat aflopen.

Ludo en zijn kleinzoon Valentijn hadden een confrontatie op een boot, waarna Ludo overboord viel. Sindsdien is hij spoorloos verdwenen. Kijkers zitten al een tijd in spanning, maar komende week zal er meer duidelijk worden.

Doodverklaard

Na meerdere zoekacties van de politie die niks opleverden en gestaakt werden, besluit de familie Sanders om Ludo dood te laten verklaren. Stefano Sanders, gespeeld door acteur Bas Muijs, maakt een korte terugkeer in de soap om hierbij te kunnen zijn.

Negen levens

Het is niet de eerste keer dat Ludo dood wordt verklaard in de serie. In seizoen 16 schoot zijn vrouw Janine hem per ongeluk neer. Kijkers dachten toen dat hij was overleden. Ook is het niet het eerste bootongeluk van de serie. Martine Hafkamp verdween meerdere keren in de zee. Zowel Ludo als Martine bleken destijds toch niet dood en keerden terug.

Leeft hij nog?

GTST-fans geloven dan ook niet dat het dit keer echt het einde van Ludo betekent. Het personage is daarvoor te belangrijk voor de serie, die al kampt met lage kijkcijfers. Ook hebben Erik de Vogel en zijn vrouw Caroline de Bruijn ooit laten weten dat ze de soap alleen verlaten als ze dit samen kunnen doen.

Caroline de Bruijn: “Ik ben trots als mensen geraakt worden door de serie”

Bron: AD. Beeld: Brunopress