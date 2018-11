Lugubere vondst dode konijnen: ‘Alle botjes gebroken die ze maar gebroken kunnen hebben’

In het Gelderse Lichtenvoorde zijn in twee dagen tijd acht dode konijnen aangetroffen, die op gruwelijke wijze om het leven zijn gebracht.

Een wandelaarster zag afgelopen zondag in een buitengebied in Lievelde dode witte konijnen liggen en schakelde meteen de Dierenambulance in.

Draadje loszitten

“Mijn collega vond uiteindelijk 5 konijnen, die alle botten gebroken hadden die ze maar gebroken kunnen hebben”, zo vertelt Olette van de Werf van de plaatselijke Dierenambulance. Ze is nog steeds in ongeloof om wat er is gebeurd. “Als je zoiets doet, heb je echt een draadje loszitten in je hoofd.”

Zorgwekkend telefoontje

Op de Facebookpagina van de plaatselijke Dierenambulance plaatste ze foto’s van de lugubere vondst en het duurde niet lang voordat ze een zorgwekkend telefoontje kreeg. “Iemand had ons bericht op Facebook gezien en vertelde dat hij in een beek 3 soortgelijke konijnen had aangetroffen, in een gebied dat tegen een woonwijk aan ligt.”

Grof geweld

De dode konijnen waren allemaal ernstig mishandeld. “Ze bloedden inwendig, er kwam veel bloed uit hun bekjes. Er is echt met grof geweld mee omgegaan”, vertelt Van der Werf. “Er zijn er zelfs een paar waar de botten uitsteken. Als je zoiets doet, dan heb je volgens mij een draadje los in je hoofd.”

Gruwelijke dingen

Hoewel ze bij de Dierenambulance wel vaker gruwelijke dingen aantreffen, spant dit volgens Van der Werf de kroon.”We vinden dieren wel eens in stukken, dus we zijn wel wat gewend, maar iedereen bij de ambulance vindt dit vreselijk”, zegt ze. “Het raakt je, maar we zien het teveel.”

