Luizenmoeder-ster Jennifer Hoffman voor het eerst op rode loper met nieuwe liefde

Vanavond vindt het Gouden Televizier-Gala plaats en actrice Jennifer Hoffman is ook aanwezig. Met een goede reden.

Ze maakt met de cast van de Luizenmoeder kans op een prachtige prijs. Vanavond wordt bekendgemaakt welk programma de Gouden Televizier-Ring 2018 mee naar huis mag nemen. In de race zijn: De Luizenmoeder, Expeditie Robinson en Beau Five Days Inside.

Jennifer is voor het eerst in het openbaar met haar verkering gespot. Zo ongeveer twee maanden geleden maakte Jennifer op social media bekend dat ze een nieuwe liefde in haar leven heeft. Het gaat om de Frans-Canadese kok Dorian Cole.

Actrice Ilse Warringa, juf Ank in de Luizenmoeder, vindt het een spannende avond. Of ze gaan winnen? “Het is geen gelopen race! We hebben nog steeds stemmen nodig. Het kan zo maar gebeuren dat we toch niet winnen, omdat kijkers vanavond denken’ stemmen hoeft niet want die winnen toch wel’. Dat is in het verleden ook wel eens met andere programma’s gebeurd.”

Libelle is er vanavond bij en onze Lieke maakte deze foto van de twee:

Bron: Libelle TV. Beeld: ANP