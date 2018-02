Ilse Warringa over de hysterie rondom Juf Ank: 'Ik dacht: heel Nederland is gestoord'

Heel Nederland is al weken in de ban van Juf Ank uit De Luizenmoeder. In een interview met de Volkskrant vertelt de actrice wat dat voor haar betekent.

Warringa staat al in twintig jaar in betrekkelijke anonimiteit op het toneel en was totaal niet voorbereid op het succes. De theatervoorstelling Popje waarin Warringa te zien is, was na de eerste aflevering van De Luizenmoeder ‘razendsnel uitverkocht’. En dat terwijl het met een abstracte voorstelling normaal alles behalve makkelijk is om de zaal vol te krijgen. “Maar nu! Elke avond vol, dat speelt zó lekker. In het publiek zitten nu ook mensen die nog nooit een theater van binnen hebben gezien – een geweldig neveneffect van de serie.”

De Luizenmoeder op de planken

Theaterproducenten staan in de rij om een toneelstuk van De Luizenmoeder te maken. Daar gaat Warringa niet over, want de rechten liggen bij AVROTROS. Wel irriteert het haar een beetje, want ze maakt met haar muziektheatergezelschap BloodyMary al dertien jaar voorstellingen met dezelfde zwarte humor. “Het is er toch al? Waarom dan nog meer van hetzelfde willen?”

André van Duin

In De Wereld Draait Door zong André van Duin het liedje ‘Hallo Allemaal’ als een carnavalskraker. Warringa barstte in tranen uit, met name omdat ze het liedje had opgepikt van haar dochter, dat het ooit op de harp speelde tijdens een muziekles. “Dat stomme liedje is ontstaan uit een heel persoonlijke herinnering”, vertelt ze. “Ik dacht: heel Nederland is gestoord. Iedereen is gek geworden en er wordt in polonaise over me heen gewalst.”

Nieuw liedje

Gelukkig kan Warringa er inmiddels wel weer om lachen. “Maar die hele hype is zó overtrokken. En dan allemaal met dat lelijke liedje aan de haal – echt een liedje van niks.” Maar, besluit ze, wie weet komt er in het tweede seizoen wel nieuwe liedjes. “Kijken wat die gaan doen.”

Je leest het hele interview met Warringa hier.

