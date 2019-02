Eerste aflevering Luizenmoeder 2: Twitter gaat los op deze opmerking van juf Ank

Het was vanavond zover: het nieuwe seizoen van de Luizenmoeder is begonnen. Een spraakmakende aflevering die voor nogal wat rumoer op Twitter zorgt.

Om je geheugen op te frissen: vorig seizoen keken er naar één aflevering maar liefst 4,7 miljoen mensen. Ongekende cijfers voor de Nederlandse televisie.

Te zien was vanavond hoe de klas van juf Ank een nieuwe leerling verwelkomt. Het jongetje heet Achmed en dat spreekt juf Ank nogal overdreven uit – met een vrij ‘harde G’. Dat zorgt ook voor de nodige lol op social media. ‘Zo, mijn collega Achmed krijgt het de komende weken lastig op het werk’, klinkt het. Te zien is hoe vervolgens de vader van Achmed wordt aangezien als ‘slechterik’ en zelfs als iemand die de school ‘aanvalt’, en hoe hij onterecht wordt aangevallen door vader Karel.

Achmed gaat nooit meer hetzelfde klinken. #luizenmoeder — PaulusB (@paulus31962) 10 februari 2019

Sommigen vinden het geen geslaagde eerste aflevering:

#Luizenmoeder ik schaam me dood. Het gaat echt te ver… 2019… — pippa (@pippa_sous) 10 februari 2019

Verschrikkelijk wat heb ik mij zitten ergeren #Luizenmoeder — 🌞 Tea (@Zonnestraal6) 10 februari 2019

Onpopulaire mening: ik vond deze aflevering op het randje. Maar dat was natuurlijk ook de bedoeling. #Luizenmoeder pic.twitter.com/ROY1L4PFp4 — Romy (@DochterliefNL) 10 februari 2019

Anderen vinden de ‘comeback’ van het programma om te gieren:

#Luizenmoeder Weer ijzersterk! Nu een nieuw Moslim jongetje, met ouders op school! Hilárisch! De vinger wordt ZÓ goed op de zere plek gelegd!!! — 🇳🇱🇵🇸🌹crazydiamond🌹☮♉️🚺 (@OJongere) 10 februari 2019

Geweldige spiegel weer van de #Luizenmoeder – weer een hele hoop zere plekken gevonden 😂. Nederland zal wel weer te klein zijn. — Friso Gosliga (@frisogosliga) 10 februari 2019

Wat ik goed vond aan deze aflevering, is dat er grappen gemaakt werden over issues waar we allemaal wel wat van vinden. Op het randje, maar heel geestig. Getuigt van lef! #Luizenmoeder — Charlotte Vermeer (@lotvermeer) 10 februari 2019

Maar Twitter is het vooral eens over een nieuwe legendarische uitspraak van, hoe kan het ook anders, juf Ank. Ze heeft het over de moeder van Achmed, die een hoofddoek draagt. Ze ziet er een groot voordeel in:

Ank: ‘als we allemaal een hoofddoek zouden dragen dan zouden we helemaal geen last van het luizenprobleem hebben’

Karel:’toekomst muziek Ank’ 😂😂#Luizenmoeder #deluizenmoeder — Joey (@Dance19834) 10 februari 2019

Ook over het begrip ‘curlingouders’ van juf Ank wordt druk gepraat. En wat blijkt? Het is een officieel begrip: dat ouders inderdaad voor hun kinderen alle ellende weg willen poetsen, zodat ze nooit iets ‘naars’ of ‘moeilijks’ meemaken.

Curling ouders! Briljant! Die houden we erin! Net als het liedje voor de BHV. #Luizenmoeder — Berber Hempenius (@Berberrie) 10 februari 2019

En dan hebben we ook nog een nieuw lied… Niet ‘Hallo allemaal, ouders van groep drie’, maar eentje over ‘Dag, dag, dag’. De kinderen zitten nu namelijk in groep vier en dat vraagt om een nieuwe tekst van de o zo fijne juf Ank.

“Dag dag dag, ouders van groep vier! Een hele fijne dag en boordevol plezier. We hoeven niet te zwaaien, dat deed je in groep 3. Dus ouders nu omdraaien. Dat noem ik empathie”.

Bron & Beeld: Twitter