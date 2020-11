Hoewel de coronabesmettingen voor het eerst sinds tijden een daling hebben ingezet, blijft de druk op de zorg hoog en de angst voor een beddentekort in het ziekenhuis groot. Om een tekort aan ziekenhuisbedden te voorkomen heeft het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein iets bedacht: met behulp van de gezondheidsapp Luscii kunnen coronapatiënten eerder het ziekenhuis verlaten om zo bedden vrij te maken voor anderen.

Het idee is dat de al bestaande gezondheidsapp Luscii aan thuismonitoring doet, waardoor herstellende coronapatiënten minder lang in het ziekenhuis hoeven te blijven.

Hoe Luscii helpt om een beddentekort te voorkomen

Longarts Renske Vorselaars van het St. Antonius Ziekenhuis is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van Luscii. “Er was een beddentekort en hoge nood door de vele coronapatiënten“, blikt Vorselaars in gesprek met Rtl Nieuws terug op de eerste golf. “Als die patiënten hersteld zijn, moeten ze nog dagen in het ziekenhuis blijven om hun zuurstof af te bouwen en ze moeten daarbij gemonitord worden. We bedachten dat die monitoring ook thuis kon als de patiënten een app en een saturatiemeter – een zuurstofmeter – hadden.”