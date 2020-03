Kijkers zien goede afloop voor 'ondankbare' Luuk en Marijke in 'Kopen zonder kijken'

In de huidige woningmarkt is het niet makkelijk om je droomhuis te vinden. Er is niet veel aanbod en je biedt nooit als enige op een huis. De oplossing: het televisieprogramma Kopen zonder kijken. Maar dat is natuurlijk niet zonder risico.

In het televisieprogramma Kopen Zonder Kijken geven koppels de regie uit handen en laten ze een makelaar een huis kopen zonder dat ze dat eerst bezichtigen. In de aflevering van maandagavond gingen Luuk en Marijke uit Den Bosch deze uitdaging aan, maar dat pakte niet helemaal uit zoals ze hadden gehoopt.

Wensenlijstje

Luuk en Marijke waren hun kleine appartementje in Den Bosch wel zat en wilden dus een grotere woning in Tilburg kopen. Dat blijkt nog niet zo makkelijk, want de wensen van de twee zitten niet echt op één lijn.

Waardering

Het huis wat voor het stel gekocht is, lijkt in eerste instantie in de smaak te vallen, maar als ze het huis ook echt mogen bekijken, verdwijnt dat enthousiasme al snel. Ze besluiten dat ze het huis wel kopen, maar compleet gaan verbouwen. Na die verbouwing is dat enthousiasme er gelukkig wél, maar kijkers vinden dat het stel wel wat meer waardering voor de makelaar had kunnen hebben:

Zo jong en dan al zoveel eisen. Nog nooit op kamers gewoond zeker. #kopenzonderkijken — Mamamia (@mamamia208) March 23, 2020

Hoe durven ze dat huis klein te noemen! #kopenzonderkijken pic.twitter.com/iY3B1tKZlB — Monique Stegehuis (@stegehuisje1970) March 23, 2020

Ik kijk coronaafleidend #kopenzonderkijken en hoor een medewerker zeggen dat een badkamer beneden zo armoedig is. Blijk ik dus ook nog eens in armoedige omstandigheden in coronatijden te leven. — Margje aka Toet (@ToetTwit) March 23, 2020

Zelfs ik ben bijna bang voor hun reactie😂🙈 #kopenzonderkijken — Sasa03174 (@sasa03174) March 23, 2020

Vind het eindelijk best onbeschoft dat ze zo negatief doen. 🤐 #kopenzonderkijken — Carsastic ♪ (@_Carsastic) March 23, 2020

Haar hoofd staat niet eens blij. Ik zou janken van geluk. #kopenzonderkijken — Carsastic ♪ (@_Carsastic) March 23, 2020

“Ik ben heel blij maar had het niet uitgekozen”. 😕🙄 #kopenzonderkijken — Carsastic ♪ (@_Carsastic) March 23, 2020

Wat een lauwe reactie bij die keuken, zeg. Is echt schitterend geworden. #kopenzonderkijken — Marc Roos (@Marc_Roos) March 23, 2020

Bron: Twitter. Beeld: RTL