Luuk Ikink maakt geslacht tweede kindje bekend

Luuk Ikink maakte eind vorige maand bekend dat hij voor de tweede keer vader wordt. In 2015 kregen hij en zijn vrouw Simone zoontje Lieuwe en nu is er dus weer een baby op komst.

Simone maakte het babynieuws een paar weken geleden bekend op Instagram en schreef toen bij een foto van een zelfgebakken taart: “Over een maand of wat komt de baby uit het oventje”. Vandaag kreeg Luuk de eer om het geslacht bekend te maken. In de uitzending van RTL Boulevard vertelde hij: “We hebben twee weken geleden een pretecho laten doen. We krijgen een meisje.” Wanneer Simone is uitgerekend, is niet bekend.

’t nieuwe plekkie ontdekken Een bericht gedeeld door Luuk Ikink (@luukikink) op 24 Dec 2017 om 11:36 (PST)

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.