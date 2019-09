Luv' cancelt optredens wegens burn-out zangeres José Hoebee

Popgroep Luv’ heeft alle optredens die in de maand oktober op de planning stonden geannuleerd. Zangeres José Hoebee heeft een burn-out, laat het management van de groep weten.

José vertelt op Facebook hoe het met haar is: “Na lang overleg heb ik besloten wat duidelijkheid te geven over wat er met mij aan de hand is. Zoals jullie misschien weten, is mijn man zeven jaar geleden overleden. Ik heb me altijd stoer gehouden, want ik houd er niet van om anderen lastig te vallen met mijn ellende. Het stoer houden is me blijkbaar opgebroken.”

Verlies

Naast het overlijden van haar man, verloor José ook haar beste vriendin Nelleke en beste vriend Ad. “Ik wilde doorgaan. Het is veel te leuk, de optredens met de meiden voor een nog steeds enthousiast publiek. Totdat ik me steeds slechter ging voelen en het dus ook fout ging.”

Begrip

José wil wat ze doet, goed doen en fit op het podium kunnen staan. Door haar burn-out lukt dat nu even niet. Ze zet de optredens on hold om rust te nemen. Aan haar fans vraagt ze om begrip: “Ik hoop dat jullie het begrijpen en ik doe er álles aan om weer zo snel mogelijk fit op het podium te staan. Ik wil iedereen bedanken voor de lieve berichtjes en de steun die ik heb gekregen heb. Het sleept me er doorheen.”

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP