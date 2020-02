Popgroep Luv' stopt ermee: "Het was een zware beslissing"

Ondanks de grote plannen voor een doorstart, is de kogel nu echt door de kerk: Luv’ stopt ermee. De dames zijn opgelucht dat de ‘zware beslissing’ eindelijk is genomen.

Luv’ is een Nederlandse popgroep uit de jaren 70 en 80 met invloeden uit het disco-genre. Sinds 2019 was Luv’ weer actief met Marga Scheide, José Hoebee en Chimène van Oosterhout.

Gezondheid José

De optredens liggen al stil vanwege de gezondheidsklachten van José. In een verklaring laat de popgroep weten dat ze een slecht gevoel kregen door steeds alle optredens te moeten annuleren. “De dames zijn tot dit besluit gekomen, omdat niet duidelijk is hoelang het nog gaat duren voordat José weer op de bühne kan staan.”

Marga en Chimène zijn nog op zoek gegaan naar een vervanger, maar zowel Patricia Paay als Yvonne Keeley zag dit niet zitten. Het was een ‘zware beslissing’, maar Luv’ is opgelucht dat de beslissing nu eindelijk is genomen. “José kan zich volledig focussen op haar gezondheid en herstel. Chimène gaat zich weer meer richten op presentatiewerk en Marga vertrekt naar haar geliefde Ibiza.”

Achter haar rug om

In eerste instantie werd gedacht dat er achter José’s rug om naar een vervanger werd gezocht, maar daar zou volgens Marga niks van waar zijn. “Vorige week heb ik het José voorgelegd”, vertelde de zangeres eind januari aan Privé. “Ik heb gezegd dat wij door wilden met Luv’ en dat het na 5 maanden allemaal lang ging duren, vooral omdat niet duidelijk is wanneer José kan terugkeren. Het is allemaal heel erg zielig voor haar en we helpen waar we kunnen. Maar ook willen we een manier vinden om toch door te gaan. Ik heb daarom, hoe vervelend het allemaal ook is, open kaart gespeeld.”

José Hoebee kreeg na het overlijden van haar man een burn-out:

Bron: Telegraaf. Beeld: Brunopress