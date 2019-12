Lyndsey Pfaff doet emotionele oproep aan dorpsgenoten

Lyndsey Pfaff heeft op Facebook een emotionele oproep geplaatst. De dochter van Jean-Marie Pfaff is haar trouwring verloren op straat en is wanhopig op zoek naar het dierbare sieraad.

Omdat ze niet meer weet waar ze moet zoeken, schakelt ze de hulp van dorpsgenoten in.

Mooie beloning

“Beste dorpsgenoten, ik ben deze ochtend mijn trouwring verloren op de Bredabaan. Aan de binnenkant staan onze namen en huwelijksdatum ‘Dave & Lyndsey 27-08-2004’ Moest iemand hem vinden: eeuwige dank voor je eerlijkheid en een mooie beloning!!!” zo schrijft ze op de Facebookpagina ‘Ge zijt van Brasschaat als ge’.

Overleden ‘nonkel’

De trouwring is éxtra bijzonder voor Lyndsey, omdat deze is gemaakt door haar overleden ‘nonkel’ (Vlaamse woord voor oom). “Buiten dat hij na 16 jaar nog altijd van toepassing is, is hij voor mij veel waard omdat mijn overleden nonkel hem nog heeft gemaakt die altijd juwelier is geweest” reageert ze onder de oproep.

Goed nieuws

Haar dorpsbewoners reageren in ieder geval vol medeleven op haar oproep. Lyndsey heeft al meerdere tips ontvangen en laat zojuist op Facebook weten dat ze de ring weer terug heeft.

