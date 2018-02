Lauren (29) is nog maagd, maar bevalt binnenkort wel van haar eerste kind

Oestrogeen De twintiger kwam dan ook laat in haar puberteit. Ze werd gepest omdat zij “plat was, terwijl alle meiden om haar heen borsten kregen.” Puur om het pesten te stoppen, is ze begonnen met een kuur van oestrogeen. Zo kreeg ze haar vrouwelijke rondingen. Maar vruchtbaar was ze nog altijd niet.

Onvruchtbaar Lauren is opgegroeid in een streng gelovige gemeenschap in Canada. Hier heerst de norm dat je alleen kinderen mag krijgen als je getrouwd bent. Maar Lauren wil geen man, maar wél kinderen. Lastig genoeg lijdt ze aan de zeldzame aandoening hypopituïtarisme, waardoor haar hormonen zich slecht ontwikkelen, klieren niet naar behoren werken én haar eierstokken niet goed functioneren. Met andere woorden: ze is onvruchtbaar.

Ze vertelt haar bijzondere verhaal in een interview met Vice.

Ivf

Na een paar mislukte dates die alleen op een kus uitliepen, werd de kinderwens van Lauren alsmaar groter. Ze stevende tenslotte op de dertig jaar af. En dus stapte ze naar haar arts. Die verzekerde haar dat zwanger worden, zelfs via ivf, voor Lauren bijna onmogelijk was. Toch zette Lauren door en ging ze naar een vruchtbaarheidskliniek. Met resultaat. Lauren raakte namelijk zwanger via ivf van een spermadonor.

Bijna bevallen

Nu is ze 5 maanden zwanger en verwacht ze in juni haar eerste kindje. Ze heeft nog nooit sex gehad, maar moet binnenkort dus wel een baby uit haar lendenen duwen. Zelf lijkt ze daar niet zo tegen op te zien. Ze is vooral trots dat ze ondanks de normen van haar strenge achtergrond – pas kinderen krijgen als je getrouwd bent – toch moeder wordt. Alleenstaand. De moeder in spe noemt het een ‘dikke middelvinger naar iedereen die zei dat ik geen moeder kon en mocht worden’. “Ik word geen mama om religieuze redenen. Integendeel. Als je mij zegt dat ik iets niet mag, doe ik het toch.”

Onenightstand

Toch mist Lauren soms wel iets in haar leven, geeft ze toe. “Sinds ik zwanger ben zijn er wel momenten geweest waarop ik dacht dat het misschien leuk zou zijn om iemand te hebben om bijvoorbeeld mee uit te gaan of sex mee te hebben. Soms denk ik eraan om eens een onenightstand te hebben, maar die gedachte gaat heel snel weer weg. Dat is niks voor mij.”

Van jezelf houden

En dus heeft Lauren zich erbij neergelegd dat ze een single moeder wordt die nog nooit sex heeft gehad – en misschien ook wel nooit gaat hebben. “Hoe beter je jezelf kent, hoe beter je je voelt bij je keuzes”, zegt ze hierover. “Ik weet waar ik me goed bij voel, ik weet wat ik wil. Het klinkt cliché om te zeggen dat je de tijd moet nemen om van jezelf te houden, maar het is echt het beste wat je kan doen. Als je weet wie je bent, wat maakt het dan nog uit wat anderen over je denken?”

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock