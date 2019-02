Zangeres Maan deelt ontzettend lieve foto's van haar Valentijnsdate

Ook zangeres Maan vierde gisteren de meest romantische dag van het jaar. Ze ging op een wel heel speciale date, maar niet met vriendlief Tony…

Die werd namelijk even ‘aan de kant gezet’ voor Daan.

Taartje eten

Daan werkt in een lunchroom en winkel in Middenbeemster en had Maan uitgenodigd om op Valentijnsdag een taartje bij hem te komen eten. Dát zag de zangeres wel zitten. Op Instagram deelt ze een paar lieve foto’s van de Valentijnsdate die ze met Daan had. “Dankjewel lieve Daan voor de uitnodiging om jouw Valentijn te zijn vandaag. Het taartje was heerlijk”, schrijft ze bij de foto. Wát een blijdschap straalt er van de foto’s af. En Daan’s gezicht spreekt boekdelen!

Ook vriendje Tony was haar niet vergeten. Hij verraste zijn geliefde met een ‘bloemetje’:

Dit bericht bekijken op Instagram Subtiel Toon… 😂😂❤️ Een bericht gedeeld door Maan (@maan.de.st) op 14 Feb 2019 om 11:02 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP