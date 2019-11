Maan krijgt kijkers aan het huilen in 'Het mooiste liedje'

In ons kikkerlandje worden de mooiste nummers geschreven – die na verloop van tijd een beetje onder het stof verdwijnen. Zonde! In SBS’s Het mooiste liedje worden deze nummers een nieuw leven ingeblazen. Bekende zangers en zangeressen vertolken er iedere week twee, waarbij het niet zozeer draait om de performance, maar om het lied in kwestie.

Wat deze ‘allermooiste liedjes uit de Nederlandse geschiedenis’ zijn, werd bepaald door een top 50 die heel Nederland heeft samengesteld. Daar rolde ook de klassieker Ik heb je lief van Paul de Leeuw uit, die zondagavond werd gezongen door de 22-jarige Maan de Steenwinkel.

Maan – ‘k Heb je lief | Het mooiste liedje https://t.co/pQQTrCPFYe via @YouTube — Frank van Wijk (@Frankboyvanwijk) November 4, 2019

‘k Heb je lief

Het is eigenlijk de bedoeling dat alle aandacht naar het gevoel en de herinneringen van de nummers gaan, alleen maakte Maan zondagavond zulke diepe indrukken, dat de complimenten binnenstroomden. “Wow Maan, wat heb je dat prachtig gezongen. Ontroerend!”, klinkt het op Twitter. Sommige Twitteraars geven zelfs toe een traantje weg te hebben gepinkt. “Zit ik hier te janken op de bank. Prachtig gezongen meissie!”, schrijft een ander.

Ik hou van de stem van Maan #hetmooisteliedje #ikhebjelief — Peet R. (@PeetR1) November 3, 2019

Papa

Het de taak aan de zangers of zangeressen om iedere avond 2 nummers te vertolken. Naast Ik heb je lief was Maan eerst te horen met Papa van Stef Blok. En ook dit nummer werd goed ontvangen door het publiek en de mensen thuis.

Maan – Papa | Het mooiste liedje https://t.co/R7r9b6oYjV via @YouTube — Frank van Wijk (@Frankboyvanwijk) November 4, 2019

Oke dus ik ben het mooiste liedje aan het kijken en dit is de eerste keer dat het liedje “Papa” me echt raakte en kippenvel gaf, Jeetje wat een extreem goed nummer — Tony (@TheRealTjony) November 3, 2019

Finale

Maar welk lied is nu het állermooist? Dat wordt bepaald door een vakjury. Zij selecteren 10 nummers waarop vervolgens in de finale gestemd kan worden door heel Nederland. In de aflevering van zondagavond waren naast Maans vertolkingen ook Radar Love, De vlieger, Venus, Wereld zonder jou en Zij maakt het verschil te horen. Denk jij dat het winnende nummer er al bij zat? Je kunt de aflevering online terugkijken.

#hetmooisteliedje eindelijk eens een leuk en goed programma en zowaar op de commerciële tv. Het is even wennen…👍 — E.J. vd Meulen✈ (@ejvandermeulen) November 3, 2019

Bron: SBS, Twitter. Beeld: ANP