Ik probeerde een maand lang het dieet van Máxima en dit is het resultaat

Onze koningin ziet er altijd fantastisch uit en is dan ook voor veel Nederlandse vrouwen een stijlicoon. Hoe doet ze dat toch? Libelle’s Chanan ontdekte haar methode en ging een maand lang de uitdaging aan.

Je vraagt een vrouw niet hoe ze ervoor zorgt dat ze in shape blijft, en al helemaal niet aan onze koningin. Máxima kon dus altijd goed geheim houden hoe het haar lukt om er zo fantastisch uit te blijven zien met al die etentjes en koninklijke verplichtingen op het programma. Toch is er met enig onderzoek wel wát informatie te vinden. Voor de duidelijkheid: er is niets bevestigd door de koningin, maar uit verschillende berichten blijkt dat ze een bepaald dieet weleens heeft gevolgd of misschien nog steeds wel volgt. Namelijk: NewFysic.

Levensstijl

Bij NewFysic noemen ze de methode geen dieet, maar een nieuwe levensstijl. Je valt af doordat je een persoonlijk voedingsplan krijgt en daarnaast voedingssuplementen neemt om te zorgen dat het resultaat blijvend is. Geen sapjes, shakes, crashdieet of iets anders geks, maar afvallen door gezond te eten. En er dan ook nog eens zo uitzien als koningin? Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Ik wilde weleens zien wat er zou gebeuren als ik dit dieet volg en besloot een maand lang de uitdaging aan te gaan.

Voedingsplan

Ik schakelde de hulp in van NewFysic en zij stelden voor mij een persoonlijk voedingsplan samen. Ik heb geen overgewicht en wilde het alleen uit nieuwsgierigheid eens proberen, dus daar werd het plan ook op aangepast. Via het online programma kon ik alles bijhouden en wekelijks had ik contact met mijn begeleider via de mail. Het kostte me dus ook bijna geen tijd om te starten.

Menu

De eerste dag van het programma is een appeldag. Dat is precies wat je denkt dat het is: een dag waarop je tot 4 uur ’s middags alleen maar appels eet. Waarom? Appels onttrekken overtollig vocht en vet uit de ingewanden. Een goede start, dus. Wat er daarna op het menu stond? Ik begon mijn dag met vezelrijke crackers met mager beleg of een portie zuivel met suikervrije ontbijtgranen. Het voedingsplan en de boodschappenlijst die je krijgt, bestaan over het algemeen uit producten die laag in vet en suikers zijn. Denk aan kipfilet of rookvlees. Ook als lunch werden mij crackers aangeraden. Het is niet zo dat NewFysic anti-brood is, maar doordat crackers minder calorieën dan brood bevatten, mag je er meer van eten en doordat je dan meer kauwt, ben je eerder verzadigd. Daardoor was het voor mij beter, maar wanneer je bijvoorbeeld veel sport, zou er wel brood in jouw voedingsplan opgenomen kunnen worden. Naast al deze maaltijden nam ik volgens het plan ook een aantal voedingssuplementen in. Deze supplementen zijn geen vervanging van voedsel, maar deze vezels en eiwitten ondersteunen het afvalproces doordat bijvoorbeeld de bloedsuikerspiegel stabiel blijft.

Gerechten

Als tussendoortje ’s ochtends, ’s middags en eventueel ’s avonds kon ik kiezen uit een portie zuivel of een tussendoortje van de lange lijst van NewFysic. Hier stonden onder andere fruit, rijstwafels, rauwkost en bouillon op. ’s Avonds at ik een ‘normale’ maaltijd, maar moest ik aardappelen vervangen door zilvervliesrijst, volkorenpasta en andere volkorenproducten als wraps. Daarnaast eet je niet veel vlees, maar juist meer groente. NewFysic heeft op hun website veel recepten staan dus het avondeten was echt geen probleem. Ik werd er juist ook een stuk creatiever van omdat ik andere gerechten moest koken dan op mijn standaardlijstje staan.

Snacken

Door de variatie kon ik me tijdens deze maand goed aan het programma houden. Voor deze maand sloeg ik het ontbijt bijna altijd over (ja, ik weet het, iets met de belangrijkste maaltijd van de dag) dus het was voor mij een hele omschakeling om te gaan ontbijten. Doordat ik ’s ochtends wel wat at, had ik tot de lunch echt geen honger meer. Toch at ik vaak een tussendoortje om later geen honger te krijgen. Ik ben al geen hele grote broodfan, dus aan die crackers wende ik snel. De grootste uitdaging voor mij was eigenlijk alleen het snacken. Koekjes, chocolade, chips, bitterballen: je kunt me ’s nachts voor al die dingen wakker maken (het liefst ook in die volgorde). Ik moest dus in een keer afkicken. Pittig, maar een goede eyeopener. Al snel kwam ik erachter hoe makkelijk ik lekkere dingen at. Oeps.

Resultaat

Ik denk dat dat bij mij ook de reden is waarom ik in deze 4 weken toch best een verrassend resultaat heb behaald. Door die snacks te laten staan en het programma netjes te volgen, ben ik namelijk bijna 4 (!) kilo afgevallen. Dat is toch een kilo per week! Daar kwamen geen extreme fitnesslessen bij kijken (ook al geen sportfan, oeps #2), maar met alleen gezond eten kon ik dit resultaat al behalen. Ik snap wel waarom onze koningin ook zo’n voedingsplan liet samenstellen.

Benieuwd hoe ik het vond om me een maand aan dit voedingsplan te houden? In die video vertel ik wat ik van deze maand heb geleerd en wat ik vind van het resultaat.



