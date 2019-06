Maarten van der Weijden krijgt tijdens Elfstedenzwemtocht steun van bijzondere 'meezwemmer'

Maarten van der Weijden zwemt sinds vrijdagmiddag opnieuw de Elfstedentocht, om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Daarbij krijgt hij veel steun, zowel aan de kant als in het water.

Je kunt bijna niet gemist hebben dat Maarten van der Weijden opnieuw de Elfstedentocht wil zwemmen. Dit om geld op te halen voor het KWF. Zelf herstelde Van der Weijden op zijn 19e van leukemie en sindsdien zet hij zich vaak in voor onderzoek.

Van der Weijden begon afgelopen vrijdag in Leeuwarden en heeft inmiddels 8 stempels binnen (Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward en Harlingen). Als alles goed gaat is Maarten maandag rond 19.00 uur, na 196 kilometer zwemmen, weer terug in Leeuwarden.

Van Deutekom

Om Van der Weijden te steunen, zwemmen 80 helden steeds een stukje met hem mee. Allemaal hebben ze zelf ook te maken (gehad) met kanker. Ze zijn zelf ziek of iemand in hun omgeving. Dat geldt ook voor Kay van der Kooi, die zondagochtend met hem meezwom. Van der Kooi is de weduwnaar van oud-wereldkampioen Paulien van Deutekom, die begin dit jaar op 37-jarige leeftijd overleed aan longkanker. Haar ouders varen mee in een bootje. De Paulien van Deutekom Foundation, opgezet om onderzoek naar longkanker te steunen, schrijft in een tweet:

Kay van der Kooi, de man van Paulien, zwemt 23 juni de laatste kilometers naar Harlingen met Maarten van der Weijden. Een bijzondere samenwerking in de 11stedenzwemtocht van Maarten van der Weijden Foundation. Met zijn 2en zwemmen voor onderzoek naar kanker. Samen zijn we sterker.

Live Elfstedenzwemtocht: weduwnaar van Van Deutekom zwemt mee https://t.co/qI4uubvKYQ — NOS (@NOS) 23 juni 2019

Kay van der Kooi, weduwe van oud-schaatster Paulien van Deutekom, zwemt 6km mee met Maarten van der Weijden tijdens de 11 Steden Zwemtocht. Op 31 augustus zwemt hij de hele Swim Challenge van Zoutkamp naar Groningen. In zijn eentje. #respect @paulienvdfound @UMCGKankerfonds pic.twitter.com/Z629mbFL4S — Gron. Swim Challenge (@GroSwiCha) 23 juni 2019

Bron: NOS. Beeld: ANP