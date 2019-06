Zwemheld Maarten bereikt de finish: zó apetrots is (bekend) Nederland

Vrijdag begon hij aan zijn Elfstedenzwemtocht dwars door Friesland, maandagavond bereikte hij na bijna 200 kilometer de finish in Leeuwarden. Bekend en onbekend Nederland is diep onder de indruk en apetrots op deze bijzondere prestatie van Maarten van der Weijden.

Poging twee

In 2018 probeerde de Olympisch kampioen deze tocht al af te leggen, maar toen moest hij wegens gezondheidsredenen helaas vroegtijdig stoppen. Dit jaar besloot hij opnieuw een poging te wagen. Met zijn tocht haalt Maarten geld op voor KWF Kankerbestrijding. Op zijn 19e kreeg de zwemmer zelf leukemie en sindsdien zet hij zich volop in voor onderzoek tegen de ziekte.

Advertentie

Een stempel en een kus

De tocht verliep over het algemeen voorspoedig. Maandagochtend passeerde Maarten het plaatsje Birdaard, waar zijn avontuur vorig jaar ophield. Van zijn twee dochters kreeg hij daar een dikke kus én een extra stempel. Vervolgens vertrok hij vol goede moed op naar de finish. Daar kwam hij maandagavond rond 19.30 uur aan, onder luid gejuich van duizenden supporters en met prachtig emotioneel commentaar van schaatser Erben Wennemars.

Apetrots

In elke plaats die Maarten passeerde, werd de zwemheld met luid applaus ontvangen en aangemoedigd. Op sociale media verscheen in de loop van de dag het ene na het andere prachtige bericht. Heel bekend en onbekend Nederland is apetrots op deze kampioen. En terecht, want naast deze meesterprestatie heeft Maarten inmiddels al bijna 4 miljoen euro opgehaald voor onderzoek.

Zus Etta moedigt Maarten aan. Op het einde van de video heeft ze even contact met de coach van Maarten. Het gaat 👌, gaf die aan #11Stedenzwemtocht pic.twitter.com/xLgtmtwt0g — Sander van Mersbergen (@Mersbergen) June 24, 2019

Wil jij nog doneren? Dat kan via de speciale website van deze Elfstedenzwemtocht.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP