Per 1 juni versoepelen de getroffen maatregelen rondom het coronavirus weer iets. Nog altijd geldt de regel dat je anderhalve meter afstand moet houden, maar een bezoekje naar de kapper zit er alweer in. Ook de terrassen gaan weer open. Maar hoe zit het eigenlijk met een ritje in de auto?

Dít zijn de regels die gelden voor het maken van een autoritje.

De auto pakken is niet verboden, maar toch wordt het nog steeds afgeraden vanuit het RIVM. En dat is niet zomaar, gezien het lastig is om anderhalve meter afstand te houden wanneer je samen in de auto zit. Een boete riskeer je echter niet zomaar, want het is wel toegestaan om met zijn tweeën een ritje te maken. Dus die collega zou je vanaf 1 juni weer op kunnen pikken, als je niet thuis kunt werken.

Boete

Wanneer je wel een boete krijgt, is als je meerdere personen laat meerijden. Want ook in juni geldt de regel dat het verboden is om met 3 of meer personen in de auto te stappen. Dit geldt natuurlijk alleen wanneer het mensen buiten je huishouden betreft. Dus heb je bijvoorbeeld 2 kinderen? Dan kun je die zonder te vrezen voor een boete gewoon meenemen in de auto.

Hoog bedrag

De boete die je riskeert wanneer je de regels overtreedt is niet mis, zo meldt RTL Nieuws. Voor 18-jarigen en ouder is dat namelijk 390 euro per persoon.”De basisafspraak blijft om anderhalve meter te houden tussen mensen die uit verschillende huishoudens komen. Dat geldt ook voor de auto”, verklaart een woordvoerder van het RIVM aan de nieuwswebsite.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Margriet. Beeld: iStock