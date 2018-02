Maayke (23) kreeg een beroerte: 'Ik appte onbegrijpelijke teksten naar mijn vriend'

Maayke had al een paar dagen last van flinke hoofdpijn, maar had nooit kunnen vermoeden dat haar leven drastisch zou veranderen. “Toen de therapeut me vroeg om zoveel mogelijk dieren op te noemen, kwam ik niet verder dan twee.”

“Vorig jaar juni voelde ik me ziek. Ik moest overgeven en viel steeds in slaap op de bank. Ook had ik last van flinke hoofdpijn. ‘Het lijkt wel alsof er iets geknapt is in mijn hoofd’, zei ik tegen mijn vriend Ruud. Paracetamol hielp niet. Toch gingen de alarmbellen niet meteen af. Ik had, net als zoveel mensen, wel vaker last van hoofdpijn.”

Ambulance

“Ruud ging die dag gewoon naar zijn werk, maar toen hij terugkwam kon hij me bijna niet wakker krijgen en gaf ik vage antwoorden die niets met zijn vragen te maken hadden. Hij belde de huisartsenpost. De arts dacht in eerste instantie aan een burn-out, maar gelukkig vertrouwde hij het niet helemaal en besloot hij om toch een ambulance te bellen. Van die rit en de eerste dagen in het ziekenhuis weet ik vrijwel niets meer.”

Propje in mijn hoofd

“Pas na drie dagen in het ziekenhuisbed vroeg ik Ruud wat er nu eigenlijk met me aan de hand was. Hij vertelde me dat ik een beroerte had gehad. Er was een propje in mijn hoofd ontdekt in het gebied van de hersenen waar je bewustzijn zit. Dat verklaarde ook waarom ik me de afgelopen dagen niet meer kan herinneren. Maar wat ik me op dat moment niet realiseerde, was hoe groot de gevolgen van deze beroerte zouden zijn.”



Maayke en haar vriend.

Rare appjes

“Gefrustreerd lag ik in bed. Wat deed ik hier? Ik moest de volgende dag werken en ik had een tentamen. Ik appte mijn klasgenoten dat ik niet kon komen, maar schreef dat ik bloedarmoede had in plaats van een beroerte. Naar Ruud appte ik helemaal onbegrijpelijke teksten. Vol verbazing las ik het terug. Had ík dit getypt? ‘Doe eens normaal Maayke, je kunt toch wel typen’, riep ik tegen mezelf. Ik probeerde het steeds opnieuw, maar de teksten bleven vaag.”