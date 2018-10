Prinses Mabel openhartig over de periode na het overlijden van prins Friso

Vijf jaar na het overlijden van prins Friso vertelt zijn vrouw Mabel openhartig over deze heftige periode. “Er zijn meerdere dingen die me staande hebben gehouden”, zegt de prinses.

In de nieuwe LINDA. vertelt Mabel dat haar dochters haar door deze moeilijke tijd hebben geholpen. “Het is nu vijf jaar geleden dat Friso is overleden en er zijn meerdere dingen die me staande hebben gehouden.” Daarmee doelt ze op haar dochters, die toen zeven en acht waren, maar ook op haar familie. “En met familie bedoel ik mijn beide families hè, zowel mijn schoonfamilie als mijn eigen”, zegt ze daarover in het tijdschrift.

Steuntje in de rug

Ook haar werk was voor Mabel een manier om haar gedachten te verzetten. Al voordat Friso overleed, kwam de prinses in actie om kindhuwelijken te voorkomen en daar zet ze zich nog steeds voor in. Dat werk is voor haar nu extra bijzonder omdat Friso voor zijn ongeluk tegen haar zei: “Je doet echt iets belangrijks, daarmee mag je niet stoppen.” Een mooie uitspraak en een belangrijke reden voor Mabel om door te gaan met dit werk: “Friso gaf me daar, die avond, dat steuntje in de rug: durf het groots aan te pakken.”

Geluk vinden

Mabel en Friso verloren allebei hun vaders en spraken met elkaar over de dood. Toen hebben ze volgens de prinses ook tegen elkaar gezegd: “Mocht er ooit iets met één van ons gebeuren, dan moet de ander weer geluk vinden.”

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.