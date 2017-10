Machinist stopt de trein om aangereden zwaan te redden

Met een hartverwarmende reden als deze, is een trein met vertraging makkelijk te vergeven.

Een machinist reed vandaag zijn traject van Enschede naar Zwolle, toen hij plots een jonge zwaan op het spoor zag. Wat de man vervolgens deed, is zo lief.

Dierenambulance

Zonder twijfel bracht hij het treinstel tot stilstand, om de zwaan mee te nemen naar eindbestemming Zwolle. Het arme beestje was waarschijnlijk door een ander treinstel aangereden. Om 14.10 uur droeg de machinist het gewonde dier over aan de dierenambulance.

Beter worden

De zwaan is meegenomen en overgebracht naar de kliniek. Hij is gewond geraakt aan zijn buik en poot en wordt nog behandeld. Liefde voor de machinist, die het beestje ook aan zijn lot over had kunnen laten. En dat de zwaan er maar snel weer bovenop komt!

Bron: Facebook Dierenambulance Zwolle. Beeld: Facebook, Twitter