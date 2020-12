Netflixserie The Queen’s Gambit is een waar kijkcijferkanon, en de schaaksport is daarmee ineens razend populair geworden. Nederlands jeugdkampioen Machteld van Foreest (13) is blij dat de serie zo’n hit is, want aan het schaken kleeft toch een beetje een stoffig oude mannen-imago. Haar droom? Grootmeester worden.

The Queen’s Gambit

“In The Queens Gambit zie je dat schaken ook heel spannend kan zijn. Toch is niet alles even realistisch; zo wordt er gesuggereerd dat de combinatie van talent bezitten en één uurtje schaken met de conciërge genoeg is om uit te groeien tot een speler van wereldklasse. Je ziet niet alle uren die je in werkelijkheid moet investeren om de top te halen.”

Schaken als voltijdbaan

“Mijn doel is om rond mijn 17e schaakgrootmeester te worden. Daarvan hebben we er zo’n 35 in Nederland. Maar grootmeester word je niet zomaar. Je moet punten (ratings) verdienen door op internationale toernooien de kampioenen te verslaan. Ik train zeker zes uur per dag, zeven dagen per week. Een voltijdbaan. Dan lees ik boeken, studeer ik het eindspel, speel ik partijen op de laptop, werk ik met de schaak-app die mijn moeder heeft ontwikkeld en oefen ik op tactiek en strategie. Natuurlijk zijn er af en toe momenten dat ik even geen zin heb om te trainen. Als mijn vriendinnen iets leuks gaan doen en ik kan niet mee, dan is dat soms wel lastig. Aan de andere kant; ik heb een duidelijk doel voor ogen en als ik daarin wil slagen, dan moet ik ervoor werken.