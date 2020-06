Ook Madeleen uit 'Boer zoekt vrouw' heeft de liefde gevonden

Boer Bastiaan is dolgelukkig met Milou. Maar om zijn ware liefde te vinden, heeft hij wat afwijzingen uit moeten delen in Boer zoekt vrouw. Zoals aan Madeleen. Maar ook zij heeft nu mooi nieuws.

Ze heeft, net als Bastiaan, haar liefde gevonden. En die heeft ze tot nu strikt geheim gehouden.

Advertentie

Geslaagd in de liefde

Madeleen was één van de 3 vrouwen die op de boerderij van boer Bastiaan mochten overnachten. Helaas viel ze als eerst af. Maar inmiddels heeft cupido ook bij haar raak geschoten. “Ik ben geslaagd in de liefde, maar niet met Bastiaan”, vertelt ze aan Wereldregio. Ze is stapelverliefd geworden op iemand die militair is, net als zij.

Al verliefd tijdens de Boer zoekt vrouw-uitzendingen

Ze hadden al een relatie toen Boer zoekt vrouw nog op tv werd uitgezonden. De opnames begonnen in oktober vorig jaar en op 29 april was pas de aflevering te zien waarin Madeleen naar huis werd gestuurd. Toen moest ze nog wachten tot de laatste aflevering… en nu mag ze het dus van de daken schreeuwen: ze is verliefd. “Heel vaak ging het bijna fout”, vertelt ze over de stiekeme afspraakjes. “Dan kwam mijn vriend langs en stond zijn auto voor de deur en dacht Noordwelle (het dorp waar Madeleen woont, red.) dat Bastiaan het was.”

Verpleegkundige in de coronacrisis

Madeleen werkte als verpleegkundige bij de Koninklijke Marine op Curacao. Maar nu is ze weer in Nederland. Sinds de uitbraak van het coronavirus is ze gevraagd om bij te springen in verschillende ziekenhuizen. En dat doet ze maar wat graag.

Praat mee over BZV: “Bastiaan vertoont popsterrengedrag”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Wereldregio, RTL Boulevard. Beeld: Linelle Deunk KRO-NCRV