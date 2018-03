Nieuwe foto's van prinses Adrienne worden gedeeld op social media

Als je denkt aan een koninklijk huis dan denk je niet gauw aan social media. Want royals zijn vaak niet te vinden op Facebook, Twitter en Instagram.

Maar de 35-jarige prinses Madeleine van Zweden zit sinds kort wél op Instagram. Nou ja, dat lijkt zo. Want eigenlijk is het een prachtig fanpagina die door iemand anders beheerd wordt.

Kusje

De fans delen daar nu kersverse foto’s van Madeleine’s pasgeboren dochtertje, Adrienne. Op een eerder foto die is geplaatst is te zien hoe zus Leonore (4) en broer Nicolas (2) de baby een liefdevolle kus geven. De volledige naam van het meisje is Adrienne Josephine Alice.

Nu is Adrienne precies 1 week oud en dus is het tijd voor een fotocollage:

Broer en zus die trots zijn op hun kleine zusje:

Nog voordat Adrienne werd geboren:

Bron: AD. Beeld: Instagram