Wat een nachtmerrie: meisje (9) spoorloos verdwenen na bruiloft

De mysterieuze verdwijning van de 9-jarige Maëlys houdt Frankrijk en de wereld in zijn greep.

Het meisje raakte plotseling spoorloos na een bruiloft in de Franse gemeente Pont-de-Beauvoisin. Is ze weggelopen, ontvoerd of misschien zelfs vermoord? De politie sluit niks uit en zet momenteel alle middelen in om Maëlys zo snel mogelijk te vinden.

Wat kun je het best doen als je kind vermist is? Je ziet het in bovenstaande video.

Slapende kinderen

In de nacht van zaterdag op zondag werden alle kinderen van de aanwezige bruiloftsgasten samen naar bed gebracht, in één kamer. De nachtmerrie van Maëlys’ ouders werd werkelijkheid toen ze rond 3 uur ’s nachts een kijkje gingen nemen, en hun meisje niet tussen de kinderen zagen liggen.

Bruiloftsgasten ondervraagd

Er kwam abrupt een eind aan het trouwfeest: iedereen sloeg aan het zoeken. Maar zowel op de plek van de partij als eromheen, was geen spoor van Maëlys te bekennen. Na 1 uur zoeken zonder resultaat, werd de politie gebeld.

Speurhonden

Alle 200 aanwezigen die overdag en ’s avonds bij de bruiloft waren werden ondervraagd. Ook zijn een reddingshelikopter, een duikteam, 100 agenten en speurhonden ingezet. Een verontrustend bericht van de Franse krant Le Dauphiné Libéré, is dat de speurhonden totaal niks oppikten in de kamer waar het kind als laatst is gezien.

Bruin haar, wit jurkje

Inmiddels is er een opsporingsbericht uitgegaan en worden getuigen opgeroepen zich te melden. Maëlys is dus 9 jaar, 1.30 meter lang en weegt 28 kilo. Ze heeft bruine ogen, kastanjebruin haar en een getinte huid. Ze had een mouwloos wit jurkje aan met witte sandaaltjes.

‼️#AppelàTémoins lancé par les gendarmes de l’#Isère après la disparition inquiétante de Maëlys, 9 ans, à Pont-de-Beauvoisin #MerciRT pic.twitter.com/qmPAstqTrD — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 28 augustus 2017

Bron: Het Laatste Nieuws. Beeld: Facebook