Meningen verdeeld over strijd om finaleplaatsen in aflevering 'Maestro'

Zondag was een spannende avond voor deelnemers van het programma Maestro, want de strijd om de finaleplaatsen vond plaats. Lucas Hamming en Monic Hendrickx wisten uiteindelijk een plek te bemachtigen. Tatum Dagelet moest het progamma verlaten.

Deze wending in het programma hadden de kijkers thuis niet verwacht. Velen uiten dan ook hun verbazing en onvrede op Twitter.

Advertentie

Voorspelde winnaar

In de eerdere aflevering van Maestro werd duidelijk dat Tatum Dagelet, Monic Hendrickx en Lucas Hamming tegen elkaar moesten strijden om een finaleplaats. Na de aflevering waren de kijkers het er volmondig over eens: Tatum zou dit seizoen gemakkelijk gaan winnen. Ook de jury was zeer over haar te spreken en gaf de actrice zelfs een staande ovatie.

Onverwachtste wending

Maar in de uitzending van zondagavond bleken de voorspellingen van de kijker niet juist te zijn. Want Tatum kon tóch niet opboksen tegen het muziektalent van Monic en Lucas. In de uitzending werkten de kandidaten samen met een solist, en dirigeerden ze filmmuziek en een symfonisch meesterwerk.

Moeilijkheidsgraad

Waar de kijkers thuis vooral over vallen? De stukken die de bekende Nederlanders kregen toegewezen om te dirigeren. Volgens hen was het stuk van Tatum veel moeilijker, waardoor het onterecht was dat zij het veld moest ruimen. “Ik denk dat het komt door het moeilijke stuk van Tatum”, schrijft iemand op Twitter.

Je kunt pas echt vergelijken als iedereen het zelfde stuk speelt, nu echt appels met peren…. Maarja, dat is saaie tv. @tatumdagelet had het meest ingewikkelde stuk.#Maestro — Paul Slaat Alles (@paulslaatalles) December 8, 2019

Ik denk dat als Lucas of Monic het stuk van Tatum had gehad, diegene niet in de finale was gekomen. Jammer dat Tatum er op deze maniet uitvliegt. #Maestro #npo1 — Stephan Tuinenburg (@TheDutczie) December 8, 2019

Ik had graag Tatum en Lucas in de finale gehad… zo raar dit #Maestro — JETJE❤🎉 (@Radiojett) December 8, 2019

Zou het toch eerlijker vinden als ze allemaal hetzelfde stuk zouden dirigeren… #maestro — Jet van Boven (@hade038) December 8, 2019

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Avrotros. Beeld: ANP