De oplettende kijker heeft het dinsdagavond vast gezien: bijna alle mannen in Married at first sight droegen een blauw pak. En dat is niet de enige overeenkomst die in het programma te zien is. Kijkers roepen dan ook een hilarisch spelletje in het leven: een heuse MAFS-bingo.

Een paar weken geleden gebeurde hetzelfde bij Kopen zonder kijken. De aluminium puien en visgraatvloeren werden de kijkers een beetje te veel en dus speelden kijkers op Twitter een Kopen zonder kijken-bingo. Nu zien de kijkers dus ook verbijsterend veel overeenkomsten in Married at first sight.

MAFS-bingo

“De blauwe trouwpakken bij Married at first sight zijn als de stalen deuren bij Kopen zonder kijken“, schrijft een kijker dan ook tijdens de aflevering van dinsdagavond. En daarmee is de toon gezet. Steeds meer twitterende kijkers laten weten wat er op de bingokaart moet. Vooral de blauwe trouwpakken worden vaak genoemd. “Zelfs Rein en Danny hebben een bijna identieke outfit”, zegt een kijker. Ze matchen in ieder geval mooi op de trouwfoto’s!