Kijker duimt voor gelukkig huwelijk van MAFS-koppel Chantal en Ingeborg

Het laatste Married at first sight-koppel is maandagavond dan eindenlijk in het huwelijksbootje gestapt. Ditmaal was het de grote dag van het eerste lesbische koppel in de geschiedenis van het spraakmakende datingprogramma: Chantal en Ingeborg.

De 30-jarige Ingeborg en 27-jarige Chantal schrijven met hun deelname aan het progamma geschiedenis.

Advertentie

Goede match

Chantal geeft dansles aan kinderen en deed mee aan het programma, omdat ze wel toe was aan iemand om haar leven mee te delen. “Gewoon iemand die net dat beetje toevoegt dat nu mist”, vertelde ze. Qua interesses lijkt Ingeborg in ieder geval een goede match met haar te zijn. Want ook zij werkt met kinderen, in een kinderdagverblijf.

Twijfels

Familie en vrienden blijken echter toch nog niet helemaal overtuigd van de match tussen Chantal en Ingeborg. Als presentator Carlo Boszhardt de vrienden van Chantal naar hun mening vraagt, reageren ze namelijk niet héél enthousiast. “Ze zien er wel leuk uit samen, ik geef ze een 7.” Ook Ingeborgs vrienden spreken hun twijfels uit. “Ingeborg valt normaal gesproken niet op blond”, verklaren ze.

Negatieve kijk

De ietwat negatieve kijk van hun vrienden op het huwelijk komt hard aan voor het pasgetrouwde stel. Toch blijven de vrouwen positief. “Een 7 is drie punten verwijderd van een 10, en 7 punten verwijderd van een 0”, reageert Ingeborg stellig.

Hoop

De kijker thuis heeft het te doen met Ingeborg en Chantal. Het is al snel duidelijk dat de kijker meer vertrouwen heeft en hoopt dat het huwelijk tussen de twee vrouwen zal slagen.

Ik hoop zó dat de huwelijk tussen Ingeborg en Chantal gaat slagen. Ik vind ze leuk! ☺️ #mafs — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) February 17, 2020

Ingeborg en Chantal. Twee leuke meiden, ik hoop oprecht dat het wat wordt ❤️ #mafs — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) February 11, 2020

Chantal en Ingeborg, dat zie ik wel lukken! #mooi #mafs — Anita Bosman (@Anita_leef247) February 11, 2020

Denken jullie dat Ingeborg en Chantal een match zijn?

Voel nogal veel afstand vanaf Ingeborg en meteen een soort van vriendschapsgedrag ofzo #mafs — Brenn (@Brennyy_x) February 17, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: RTL