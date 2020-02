MAFS-deelnemer Chantal: "Ik had nee moeten zeggen"

In Married at first sight stapten Chantal en Henk onlangs in het huwelijksbootje. Het kersverse bruidspaar ging direct op huwelijksreis, maar toch lijkt het niet écht te boteren tussen de twee. Chantal verklaart nu zelfs vanaf het begin al twijfels te hebben gehad.

Dat vertelt ze in de uitzending van dinsdagavond.

Advertentie

Huwelijksperikelen

Henk (47) en Chantal (42) zijn nog maar net samen, maar hun huwelijk lijkt op losse schroeven te staan. Het wordt steeds duidelijker dat de veertigers wellicht tóch niet zo goed bij elkaar passen als de wetenschappers van het programma uitgerekend hadden.

Jawoord

In de aflevering van dinsdagavond verklaart Chantal zelfs dat ze vanaf het begin al niet achter haar jawoord heeft gestaan. “Ik had gewoon nee moeten zeggen”, zegt ze tegen Henk. “Ik ben die trouwzaal in getrokken door mijn dochter.” Naar eigen zeggen is Henk namelijk totaal haar type niet. “Ik val toch op groot. Ik weet dat het een wetenschappelijk huwelijk is. Maar toch heb je wel een voorkeur”, verklaart ze.

Mislukken

Dit komt Henk rauw op zijn dak vallen. “Maar als je al nee wilde zeggen, heb je het dan wel een eerlijke kans gegeven?”vraagt hij zich af. “Ik vind dat jij heel erg wijzend doet naar mij. Ik heb juist ‘ja’ gezegd om het een kans te geven, dus dat vind ik onredelijk van jou”, antwoordt Chantal. Hierop reageert Henk: “Dit huwelijk was gedoemd te mislukken. Had dan nee gezegd, dan was je wel eerlijk geweest.”

Ware liefde

De kijker heeft het te doen met Henk, blijkt al snel op Twitter. Mensen vinden zelfs dat hij een eigen televisieprogramma verdient, zodat hij alsnóg de ware liefde kan vinden. Ook lijkt iedereen het vertrouwen in een goede afloop van het huwelijk al opgegeven te hebben…

Tijd voor een polletje. Denken jullie dat Henk en Wenkie getrouwd blijven of gaan scheiden? #mafs — MevrouwV (@MevrouwVN) February 10, 2020

Het huwelijk van Henk staat op schommelen #MAFS pic.twitter.com/1FeaSBqu7y — Corneevanderhijden (@cvdhijden) February 10, 2020

Ik vind dat Henk na de schaamteloze en eindeloze vernederingen bij #MAFS door #chantal een eigen ‘Henk zoekt vrouw’ tv format verdient. Wat een lieverd en er zullen heel wat vrouwen écht voor deze man willen gaan! pic.twitter.com/OcsMPYXiG5 — Naatjuh (@TripSniper) February 4, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress