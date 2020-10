‘MAFS’-Chantal heeft verkering: “Hij vroeg het tijdens het bowlen”

Ken je Chantal – ook wel Wenkie – van Married at first sight nog? Haar deelname aan het programma liep niet uit op een gelukkige relatie. Integendeel: op een gegeven moment kon ze het bloed van de aan haar gematchte Henk wel drinken.

Gelukkig heeft Chantal nu alsnog liefdesgeluk gevonden. Ze heeft namelijk een relatie met een leuke man die volgens de blondine wél hoffelijk is.

Henkie en Wenkie

In Married at first sight zagen we hoe Chantal in het huwelijksbootje stapte met Henk. Het duo Henkie en Wenkie was geboren. Helaas kon Henk in de ogen van Chantal niet veel goed doen. Ze vond met name dat Henk niet hoffelijk genoeg was. Zijn taalgebruik was veel te grof naar haar smaak en hij behandelde haar ook niet echt als de prinses die ze naar eigen zeggen is. Tussen Henkie en Wenkie was het dan ook snel klaar.