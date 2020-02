MAFS-Henk: "Ik krijg allemaal aanzoeken van vrijgezelle vrouwen"

Henk en Chantal is toch wel het meest besproken koppel van het huidige seizoen van Married at first sight. Hoewel Chantal veel negatieve aandacht krijgt, lijkt Henk vooral positieve reacties en zelfs aanzoeken te krijgen.

Aan Shownieuws vertelt Henk wat er allemaal op hem afkomt: “Ik word overal herkend. Mensen willen op de foto en een handtekening. En ik krijg allemaal aanzoeken! Dat is onvoorstelbaar. Blijkbaar zit er geen rem op bij vrijgezelle vrouwen. Het is ongelooflijk”, aldus Henk. Wat hij daarvan vindt? “Het streelt je ego natuurlijk, als er vrouwen zijn die je leuk vinden. Ondanks dat ik natuurlijk getrouwd ben, is het natuurlijk wel bijzonder. Ik had het niet verwacht.” Want ja, hoe zit het eigenlijk met Chantal? “Ik mag niks zeggen over het verloop van het programma en dat ga ik ook niet doen.”

Publiekelijk bezit

Henk laat ook nog even weten wat hij van alle negatieve reacties op Chantal vindt: “Blijkbaar vindt Nederland nu dat je publiekelijk bezit bent. Alles kan en mag gezegd worden. Ik heb best te doen met haar, want soms zijn de reacties wel heel erg kort door de bocht en bot. Dat meen ik oprecht, dat verdient ze niet.”

Bron: Shownieuws. Beeld: RTL