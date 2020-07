MAFS-deelnemer Henk en zijn vriendin Katja hebben groot nieuws

In Married at first sight vond deelnemer Henk de liefde niet, maar niet veel later ontmoette hij toch een leuke vrouw. De twee hebben het zo leuk samen dat ze een grote stap gaan zetten in hun relatie.

Henk vertelt aan RTL Boulevard dat hij en zijn vriendin Katja willen gaan samenwonen. De twee laten er geen gras over groeien, want het huis van Henk staat al te koop. “Na acht maanden hebben we elkaar goed leren kennen en we hebben ontdekt dat we het wel tijd vonden worden om de volgende stap te zetten”, vertelt Henk.

De kinderen van Henk en Katja zitten in de buurt van het huis van Katja op school, dus haar huis is de perfecte plek om samen te gaan wonen. Henks dochter Deveny gaat uit huis, dus ook voor haar hoeft hij het oude huis niet aan te houden.

Dit bericht bekijken op Instagram Wie maakt me los?! https://www.funda.nl/koop/boxtel/huis-87357153-europalaan-9/ #huisTekoop #samenopwegnaareenmooietoekomst #beginvanheteind Een bericht gedeeld door #henkvandeven (@henkvandeven) op 4 Jul 2020 om 5:42 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Even genieten samen 💓 #nooitnietverliefdopjou #jebentnietteweerstaan #beginvanheteind Een bericht gedeeld door #henkvandeven (@henkvandeven) op 18 Jun 2020 om 10:05 (PDT)

