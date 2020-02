Kijkers 'MAFS' zien huwelijk Robin en Kimberly bergafwaarts gaan

Het huwelijk van Robin en Kimberly leek zo goed te gaan. Maar dinsdagavond konden we in Married at first sight zien dat het nu toch bergafwaarts gaat tussen de twee.

In de emotionele aflevering zien we Kimberly in tranen. Ze heeft samen met Robin besloten om na 1 dag samenwonen een pauze te nemen.

Lang gesprek

Het echtpaar is net terug van huwelijksreis op Curaçao en zou volgens het experiment moeten gaan samenwonen. Nadat ze weer in Nederland aankwamen, gingen ze samen naar de woning die ze hiervoor toegewezen hebben kregen en trokken daar in. Maar na de eerste nacht volgde een lang gesprek waarin ze besloten dat het tijd is voor een break.

Afstand

Kimberly vertelt geëmotioneerd: “Het is voor ons allebei zwaar geweest. We hebben er wel van genoten, dat is het niet. Maar door al die dagen heb je het gevoel dat er al teveel moet zijn, dat alles moet kloppen. We hebben gisteren gepraat en we hebben allebei zoiets van: het liefst gaan we nu even naar huis. Even afstand nemen en kijken hoe we ons voelen en of er nog iets kan ontstaan. Want als we hier nu zouden blijven, dan zouden we alles stukmaken wat er is.”

Emoties

Kimberly legt uit dat ze het liefst het experiment helemaal zou doorlopen, maar dat ze blij is dat ze deze knoop doorgehakt hebben. “Nu komt de ontlading. Mijn emoties zitten heel hoog. Ik ben verdrietig en waarom dat weet ik niet”, vertelt ze in tranen. Het stel pakt hun koffers. Het is geen definitieve break, maar of het nog goed komt tussen de twee, dat is nog maar de vraag.

Kijkers reageren op Twitter op de break van Robin en Kimberly:

Vind t ook wel heftig om na huwelijk en reis meteen in een huisje samen te zitten. Ik snap wel dat je ff alles een plek moet geven. #mafs — Tweedelydoo (@tweedelydoo) February 18, 2020

Ow …ik hoop dat Robin en kimberly het redden …zo leuk koppeltje #mafs — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) February 18, 2020

Ik snap sowieso niet dat je gelijk met iemand moet samenwonen (ook niet trouwen, maar goed ok). Laat ze rustig elkaar kennen.. #mafs — Gekkiejekkie (@gekkiejekkie) February 18, 2020

Oh Knipperley, verwachten dat je na 5 dagen al een perfecte relatie hebt is zó kansloos! #mafs — Linda Duijkers (@LindaDuijkers) February 18, 2020

Oeh, afstand om nader tot elkaar te komen. Kan een heel goede stap zijn? #MAFS — Mieke🦥 (@MiekPiek) February 18, 2020

Drank maakt meer kapot dan je lief is! #mafs Robin & Kimberly pic.twitter.com/F7Q9WCVwnS — StyleHasNOsize (@StyleHasNOsize) February 18, 2020

De wezenloze blik van Robin voorspelt niet veel goeds. #mafs — Nous (@Anouschka1969) February 18, 2020

Robin zich gerealiseerd dat hij nog van z’n ex houdt? #mafs — Linda Duijkers (@LindaDuijkers) February 18, 2020

