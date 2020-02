Dít MAFS-koppel blijkt alsnog gescheiden na de laatste uitzending

Dinsdagavond was de laatste aflevering van Married at first sight te zien op televisie. In deze aflevering werd de grote vraag beantwoord: welke stellen zijn na een paar weken nog steeds gelukkig getrouwd?

Een paar weken na de bruiloft was het moment daar dat de stellen in Married at first sight moesten beslissen of het experiment geslaagd was en ze getrouwd blijven of dat ze toch liever willen scheiden. In de laatste aflevering gaven Ferry & José en Thierry & Sanne aan dat ze getrouwd zouden blijven om elkaar beter te leren kennen. Beiden stellen hebben na de uitzending aangegeven dat ze toch gescheiden zijn.

Ferry & José

Ferry en José gaven in de laatste aflevering nog aan dat ze getrouwd wilden blijven, maar in de uitzending van Jinek later die avond vertelde Ferry dat ze toch hebben besloten uit elkaar te gaan. Ze gaven in de laatste aflevering al eerlijk toe dat ze nog niet wisten of ze nou echt voor elkaar gemaakt zijn, maar wilden elkaar toen wel graag beter leren kennen. Dat de intentie er wel was, zorgde voor tranen bij presentator Carlo Boszhard. “Wat fantastisch dat het lukt”, zei hij na de bekendmaking van Ferry en José. Uiteindelijk blijkt het dus toch niet zo’n mooi verhaal te zijn als het toen leek. Bij Jinek vertelde Ferry: “Nadat de camera’s weg zijn gegaan, zijn wij verder gegaan met daten. Helaas zijn we wel tot het besluit gekomen om te gaan scheiden. José voelde het nog niet.”