‘MAFS’-drama: Lars woedend om pikante uitspraken Lizzy

Dinsdagavond was in de laatste aflevering van Married at First Sight te zien dat Lars en Lizzy na het nodige drama in de weken daarvoor besloten om te gaan scheiden. De twee leken goed uit elkaar te gaan, maar pikante uitspraken van Lizzy zorgen woensdag opnieuw voor ruzie.

In het online programma Louisa laat ze weer lachen gaat realityster Louisa Janssen langs bij Lizzy in Eindhoven. Ook kandidaat Danny is van de partij en samen bespreken ze de gebeurtenissen van de afgelopen maanden.

Lizzy vertelt eerlijk over Lars

Louisa stelt in het programma zeer directe vragen aan haar gasten en ook Lizzy moet eraan geloven. Want wat vond ze nou eigenlijk echt van Lars? Voordat ze elkaar bij het altaar zagen, gaf Lizzy aan dat ze niet opzoek was naar een slungel. Louisa heeft dus zo haar twijfels. Lizzy antwoordt daarop: “Toen hij in het pak stond, vond ik hem wel knap. Daarna was het iets minder mijn type, laat ik het zo zeggen.”