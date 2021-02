Kijkers ‘MAFS’ smullen van ongemakkelijk etentje tussen Rein en Danny

De huwelijksreis van Rein en Danny op het Griekse eiland Kos zit er bijna op. Ze genieten nog van hun laatste avondmaal, maar dat etentje neemt al snel een ongemakkelijke wending.

Op Twitter gaat het nergens anders meer over.

Het begint gezellig. Ze praten over het hele avontuur en proosten op een gezellige laatste avond. “Ik vind het jammer dat we morgen terugvliegen”, zegt Danny. Daar is Rein het wel mee eens en geeft hem vervolgens een compliment over zijn sprekende gezicht. Ook zegt hij dat Danny wel een man is waar hij uiteindelijk op zou kunnen vallen.

Ongemakkelijke stilte

Een mooi en gezellig etentje zou je zeggen. Totdat er ineens een ongemakkelijk moment ontstaat als Rein benoemt dat het liedje op de achtergrond Falling in love heet. “Is dat toepasselijk?” vraagt Danny meteen, waarop Rein kortaf ‘ja’ antwoordt. “Echt waar? Lief dat je dat zegt. Dat had ik niet verwacht”, zegt Danny vervolgens. Maar dan lijkt Rein helemaal niet meer aanwezig in het gesprek. Hij is druk bezig met het pellen van een garnaal en doet alsof hij Danny niet hoor. “Ik ben even afgeleid nu”, zegt hij.

Teleurgesteld

Dit valt duidelijk verkeerd bij Danny. “Zal ik het maar laten gaan en even niet reageren op je opmerking?” vraagt hij vervolgens aan Rein, die kennelijk begrijpt waar zijn partner op doelt. Danny herhaalt zichzelf nog een keer, waardoor de situatie nóg ongemakkelijker wordt. Rein gaat er niet op in en zegt alleen: “Eet smakelijk, schat.” Maar dit was niet waar Danny op gehoopt had. Hij wilde dat Rein hem de liefde had verklaard en is teleurgesteld. “Ik ben even van mijn stuk”, zegt hij dan ook met een brok in zijn keel.

Bevestiging

Kijkers smullen van de ongemakkelijke momenten tussen Rein en Danny tijdens het etentje. Wel vinden ze het irritant worden dat Danny continu bevestiging zoekt. Zo schrijft een kijker op Twitter: “Oh Danny vraagt wel veel om bevestiging, maar Rein is er al klaar mee denk ik. Awkward!” Een ander laat weten: “Wat een raar gesprek dit… bij Rein en Danny.”

Samenwonen

Gelukkig is het stel het ongemakkelijke diner al snel weer vergeten. Eenmaal terug in Nederland is het namelijk tijd om te gaan samenwonen. De spanning lijkt verdwenen en het gaat weer een stuk beter met ze. Wat denk jij? Blijven ze ook na het programma nog een stel? Dit is onze voorspelling.

Wat een ongemakkelijke gast is die Rein. Die heeft een heel ander script gelezen. Lullig voor Danny. #mafs — Floor (@Floor35752629) February 15, 2021

#MAFS Danny zoekt maar naar bevestiging maar Rein heeft dat niet meegenomen. Hij moet thuis eerst aan Petra vragen wat hij denkt. — Pepijn (@bandtje) February 15, 2021

Hé…. wat een raar gesprek dit… bij Rein en Danny #mafs — Pauli (@Faldelarie) February 15, 2021

Ongemakkelijk die Danny en Rein…. Beetje zwaarmoedig pfff #MAFS — Bezemsteeltje💙 (@Siebloe) February 15, 2021

Wat doet Rein ineens koud? Pokerface. #MAFS — Guido 🎑 (@GKlerk) February 15, 2021

ongemakkelijk…. tussen Rein en Danny… waarom zeg je dingen die je niet meent… #mafs — abbey (@Mrsjonesssssss) February 15, 2021

Waarom doet Rein zo awkward? #mafs — Suzanne Unck (@suzanneunck) February 15, 2021

Oh Danny vraagt wel veel om bevestiging, maar Rein is er al klaar mee denk ik #mafs awkward — Anja (@anjavaniersel) February 15, 2021

Bron: Married at first sight, Twitter. Beeld: RTL