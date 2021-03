Een van de meest besproken koppels dit jaar uit Married at first sight is toch wel Danny en Rein. Het huwelijk van de twee overleefde het helaas niet. Ondertussen heeft hij wél een oogje op iemand die voor de meesten een bekend gezicht is.

“Wie ik altijd een hele aantrekkelijke man heb gevonden is Patrick Martens“, vertelt Rein in de podcast van Shownieuws. Rein geeft zelfs toe dat hij al een poging heeft gewaagd bij de BN’er.

“Weet Patrick dat jij hem ook een aantrekkelijke man vindt?”, vraagt host Kayleigh van den Hout aan hem. “Ja, dat weet hij volgens mij wel.” Kayleigh heeft het direct door: Rein heeft hem al eens een berichtje op Instagram gestuurd. “Of wordt dit een date?”, vraagt ze nog. “Nou, dat idee staat altijd open”, reageert Rein.

“Het lijkt me hartstikke leuk om met hem af te spreken. Ruim voor het programma Married at first sight hebben we al een keer contact gehad. We hebben nog niet een-op-een gedatet, maar zijn elkaar wel een keer tegengekomen in Paradiso.”

In dezelfde aflevering vertelt hij ook over zijn breuk met Danny. Want wat is er precies misgegaan? Volgens Rein is er tijdens het koppelsweekend veel gebeurd. “Danny was heel afstandelijk tegen mij. Waarom weet ik niet. Maar na het koppelsweekend heb ik tegen mijn moeder gezegd: ik rijd gewoon naar hem toe en ga verhaal halen. Want waar zijn wij mee bezig? Er moet gepraat worden. Dus ik ben er naartoe gereden. Hij deed de deur open en gooide ‘m eigenlijk gelijk weer dicht. Ik kon nog net mijn voet ertussen zetten, want ik dacht: als die deur dicht is, wordt er niet meer gepraat.”

Danny haalde toen Reins spullen die nog in huis lagen. “Ik zei: zal ik even mee de spullen halen?”, vertelt Rein. “Maar hij zei: ‘Nee, blijf jij maar even buiten. Ik spreek je volgende week wel.’ Toen zei ik: ‘Jij hoeft mij niet meer te spreken, ik zie je de 18de wel.'” De 18de is de datum waarop ze hun eindgesprek hadden. Rein: “Dat waren de laatste woorden.”

Bron: Shownieuws Podcast. Beeld: RTL