'MAFS'-Thierry klapt uit de school over huwelijk met Sanne

Dinsdagavond konden we in de finale van Married at first sight zien dat Thierry en Sanne ervoor kozen om getrouwd te blijven. Toch maakten ze vandaag bekend alsnog gescheiden te zijn.

In RTL Boulevard vertelt Thierry dat hij degene is geweest die de knoop heeft doorgehakt.

Slechts 2 van de 6 stellen lieten in de finale-aflevering weten dat ze getrouwd wilden blijven. Nog geen dag na deze uitzending bleek dat er geen enkel stel meer getrouwd is. Thierry en Sanne leken zo’n mooi koppel, maar toch heeft cupido ook bij hen niet raak geschoten.