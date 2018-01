Maggie (30) uit 'Floortje naar het einde van de wereld' is zwanger

In Floortje naar het einde van de wereld leerden we Maggie Doyne (30) kennen. Ze is oprichter van een weeshuis met meer dan 40 kinderen en komt nu met geweldig nieuws. Maggie is in verwachting van haar eerste kindje.

Award

Toen Maggie 18 jaar was besloot ze te gaan backpacken door Nepal. Het land heeft haar hart gestolen en ze besloot te blijven, om een school te bouwen en een weeshuis te starten. Floortje Dessing ging voor haar programma Floortje naar het einde van de wereld langs bij deze geweldige vrouw. Ze zet zich op uitzonderlijke wijze in voor de medemens en dat was in de aflevering van het populaire programma prachtig te zien. Maggie ontving dan ook de CNN Hero of the Year Award voor haar mooie werk.

Zwanger

Helaas ging ze een tijd geleden door een heftige periode toen één van haar weeskinderen overleed na een noodlottig ongeval. Ravi, die zwaar ondervoed bij Maggie werd gebracht, is verdronken. Gelukkig kwam er na deze harde klap weer goed nieuws. Maggie is namelijk in verwachting. Dit laat ze via Facebook weten. Hoogzwanger wacht ze vol verwachting op haar baby. “We wandelen veel, kijken films en gaan naar een zwangerschapscursus. Het gaat goed met de kinderen in Nepal, ze kunnen niet wachten tot hun broertje of zusje er is”, aldus Maggie.

We are ready for you baby!!!! Een bericht gedeeld door maggiedoyne (@maggiedoyne) op 3 Jan 2018 om 8:03 (PST)

Temple adventure with my littles. 🙏🏼 Een bericht gedeeld door maggiedoyne (@maggiedoyne) op 13 Okt 2015 om 5:57 (PDT)

Bron: LINDAnieuws.nl. Beeld: Facebook & Instagram