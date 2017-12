Bizarre actie met magnetron gaat volledig mis en wordt jongen bijna fataal

Een 22-jarige jongen dacht lollig te zijn op het videokanaal YouTube: hij liet zijn hoofd inmetselen in een magnetron.

Maar de Britse Jay Swingler had zijn stunt een beetje onderschat.

Ik zit vast

Zijn vrienden metselden de magnetron dicht en Jay stak er zijn hoofd in. Hij had een plastic zak om zijn hoofd heen en ademde door een luchtslang. Waarom? Gewoon voor de lol. Om te kijken wat er zou gebeuren. Maar Jay raakte in paniek en kon er met zijn hoofd niet meer uitkomen.

‘Geslaagd’

Uiteindelijk werd de brandweer gebeld en werd hij bevrijd. Er waren 5 man een uur lang met de jongen bezig. Toch vindt hij zijn stunt wel succesvol, zo laat hij weten: “Missie geslaagd, man. Naar mijn mening bestaat slechte publiciteit niet”. Hij zegt er wel bij dat mensen het beter niet thuis kunnen proberen. Hij bedankt ook de brandweer voor het redden van zijn leven.

Bekijk hier de video:

