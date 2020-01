Zó zag Maik de Boer er vroeger (met een flinke haardos) uit

Maik de Boer deelt op Instagram een hilarisch kiekje uit de oude doos. Je herkent hem bijna niet meer.

Op deze foto heeft de stylist nog een flinke haardos.

Cabaretier

“Is het een vliegende schotel? Is het een pannenkoek? Is het een schaap? Nee, het is Maik zelf, haha”, grapt de stylist bij het hilarische plaatje. Zijn volgers liggen ook helemaal dubbel van het lachen en vinden de jonge Maik wel wat weghebben van cabaretier Jochem Myjer. Dit komt waarschijnlijk door z’n kapsel. Met name Gordon ziet wel wat gelijkenissen. Jullie ook?

Het is niet de eerste keer dat Maik de Boer in de oude fotoalbums is gedoken. Hij deelt namelijk wel vaker kiekjes van vroeger:

