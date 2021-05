‘Make up your mind’-kijkers lyrisch over Peter R. de Vries als drag queen

Zaterdagavond hulden zeven mannelijke BN’ers zich in extravagante outfits voor het eenmalige programma Make up your mind. In het programma is het aan een jury om te raden welke mannen er schuilgaan onder de drag queen-outfits en lagen make-up. Vooral Peter R. de Vries als Emma Beautycase wist een behoorlijke indruk achter te laten.

Let op: dit artikel kan spoilers bevatten.

Make up your mind

Het eenmalige programma Make up your mind wist zaterdagavond 1,2 miljoen kijkers te trekken. En zij zijn laaiend enthousiast. Op Twitter regent het positieve reacties.

In het programma gaan zeven mannelijke BN’ers de strijd aan om de beste drag queen te worden. Een jury moet niet alleen bepalen wie de beste perfomances geeft, maar ook is het aan hen om te raden welke mannen er schuilgaan onder de extravagante jurken en lagen make-up. En dat is moeilijker dan je denkt.

Deelnemers

Uiteindelijk onthullen alle zeven heren zich en dat zorgt voor verbazing bij de jury en de kijkers. Zo had niemand verwacht dat Barry Atsma schuilging onder de knalroze lokken van Bobbi BamBam. Ook Wolter Kroes wist menig kijker te verrassen met zijn wilde look als Miss Contessa. De prachtige make-up en strakke billen van Dolly Detox bleken van Jim Bakkum en ook Barrie Stevens als Britney Royale wist een behoorlijke indruk achter te laten.

Verder deden nog Domien Verschuren mee, die een bloedmooie vrouw bleek als The Mean Queen. ook Dominic Seldig als GG String en Tygo Gernandt als Lady Garga mochten er wezen.

Peter R. de Vries

Wie vooral een onuitwisbare indruk achter wist te laten, was Peter R. de Vries. Niemand had verwacht de misdaadverslaggever zo vol in de make-up tegen te komen. Peter deed niet mee aan het programma als deelnemer, maar reikte de prijs uit aan de beste drag queen van het stel. Dat deed hij als zijn alter ego: Emma Beautycase. En daar waren de kijkers erg positief over.

Televisiemoment van het jaar! Dragqueen Emmy Beautycase (Peter R. de V.) die “goedunavund” zegt op z’n Peters. 🤣🤣 #makeupyourmind pic.twitter.com/AbqvqjDGVE — Ingrid Dijkstra (@Inky78) May 15, 2021

Gelukkig bleek het peter r te zijn als uitreiker 🤣🤣, dat vond ik geweldig want dat verwacht je juist niet. 👍En wat was het een leuk programma hoop dat er een vervolg van komt. #makeupyourmind — bl⭕eme’s days (@BloemeEB) May 16, 2021

Wie had dat verwacht van #peterdragdevries #makeupyourmind — Hans Teer ツ (@Hans_TR) May 15, 2021

#makeupyourmind Ik wil het zelfvertrouwen van Peter R. de Vries. Is hier een of ander drankje voor, pilletjes, een soort therapie? @PeterRdeV, what’s your secret? — janssensnuf2 (@janssensnuf2) May 15, 2021

#makeupyourmind even een groot applaus voor Peter!

Nooit gedacht dat hij aan een programma zou mee doen laat staan in drag!!! Ik hou van die man! pic.twitter.com/V7gUiZMXlA — nathalie (@yealikeicare93) May 15, 2021

Je kan zeggen van Peter R de Vries wat je wil…. maar hij doet het wel!!!! 😁#makeupyourmind — Maria (@Miss_Marie30) May 15, 2021

Peter R. de Vries in drag is alles was 2021 nodig had. #makeupyourmind pic.twitter.com/Gf2kgPEN3l — Simone. (@kaIiopi) May 15, 2021

Je was een mooie vrouw @PeterRdeV en dapper ook #makeupyourmind — Jessika ♋️ 〰️ (@jessikadBruin) May 15, 2021

Symbool voor de toekomst

Het programma wist niet alleen massa’s kijkers te entertainen, het wist ook een gevoelige snaar te raken. Zo vertelde Barrie Stevens wat het programma voor hem betekende. “In Engeland was homoseksualiteit en travestie toen ik een jaar of 14 jaar was zo bitter. Je werd in de gevangenis gestopt. Alles was verboden. Je was een crimineel”, begint de choreograaf zijn verhaal. “Ik ben in 1962 natuurlijk hier naartoe gevlucht. Maar om hier in zo’n programma te staan. Ik vind het zo meesterlijk. Dat ik met mijn leeftijd van 77 jaar een symbool voor de toekomst mag zijn. Ik hoop dat we eindelijk eens een keer bevrijd kunnen zijn met zijn allen.”

Heel seizoen

De kijkers reageren ontroerd en enthousiast op zijn woorden en het programma. Op Twitter stromen de positieve reacties binnen en wordt er zelfs een petitie gehouden om een heel seizoen van Make up your mind te maken.

Teken de petitie voor meer Make Up Your Mind #makeupyourmind https://t.co/yWShzvnpBu — Wilma 🌍🐳🐯🐝🧡 (@RockaHula_Baby) May 15, 2021

Wat mogen we trots zijn op ons land waarin zo’n geweldig programma op tv mag komen. Mooi gemaakt met veel respect! #zounormaalmoetenzijn #makeupyourmind — an.telpieteltien (@antelpieteltien) May 15, 2021

#makeupyourmind wat een fantastisch programma ♥️

Mooie boodschap, ontroering om de woorden van Barrie Stevens en gillen om Peter R de Vries in drag#bewhoyouwanttobe — 🌸ᗪIᗩᑎᗩ🌸 (@Mrs_No_Name) May 15, 2021

Bron: Twitter. Beeld: Rtl.